ВС РФ ударили КАБами по Запорожью: повреждены дома и пострадал ребенок (фото)

В результате удара КАБ по Запорожью разрушены частные дома
Фото: Запорожская ОВА

Днем 11 марта армия РФ ударила КАБами по жилой застройке Запорожья и Запорожского района.

По предварительной информации, пострадало 9 человек, в том числе один ребенок, сообщил начальник Запорожской ОГА Иван Федоров в Telegram.

Уже известно о разрушении частных домов в селе Разумовка. Шесть многоквартирных и девять частных домов повреждены в Запорожье.

Последствия обстрела Запорожья
Последствия обстрела Запорожья
Всего за прошедшие сутки армия РФ нанесла 706 ударов по 37 населенным пунктам Запорожской области. 67-летний мужчина был ранен в результате атаки на Запорожский район.

Напомним, что днем 11 марта председатель Херсонской ОГА Александр Прокудин сообщил об ударе по маршрутному такси в Днепровском районе Херсона. В результате этой атаки известно о 20 пострадавших.

По информации мэра Харькова Игоря Терехова, в ночь на 10 марта российские войска дважды ударили беспилотниками по Холодногорскому району.