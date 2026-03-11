Підтримайте нас RU
RU
Розділи
Матеріали
Підтримайте нас

МИ В СОЦМЕРЕЖАХ:

Воєнний фокус Російсько-українська війна Обстріли міст України

ЗС РФ вдарили КАБами по Запоріжжю: пошкоджено будинки та постраждала дитина (фото)

Внаслідок удару КАБ по Запоріжжю зруйновані приватні будинки
Фото: Запорізька ОВА

Вдень 11 березня армія РФ вдарила КАБами по житловій забудові Запоріжжя та Запорізького району.

За попередньою інформацією, постраждало 9 людей, в тому числі одна дитина, повідомив начальник Запорізької ОВА Іван Федоров в Telegram

Вже відомо про руйнування приватних будинків у селі Розумівка. Шість багатоквартирних та дев'ять приватних будинків пошкоджено в Запоріжжі.

Наслідки обстрілу Запоріжжя
Наслідки обстрілу Запоріжжя
Наслідки обстрілу Запоріжжя
Наслідки обстрілу Запоріжжя
Наслідки обстрілу Запоріжжя
Наслідки обстрілу Запоріжжя
Наслідки обстрілу Запоріжжя
Наслідки обстрілу Запоріжжя
Наслідки обстрілу Запоріжжя

Загалом упродовж минулої доби армія РФ завдала 706 ударів по 37 населених пунктах Запорізької області. 67-річний чоловік був поранений внаслідок атаки на Запорізький район.

Нагадаємо, що вдень 11 березня голова Херсонської ОВА Олександр Прокудін повідомив про удар по маршрутному таксі в Дніпровському районі Херсона. Внаслідок цієї атаки відомо про 20 постраждалих.

Відео дня

За інформацією мера Харкова Ігоря Терехова, у ніч на 10 березня російські війська двічі вдарили безпілотниками по Холодногірському району.