ЗС РФ вдарили КАБами по Запоріжжю: пошкоджено будинки та постраждала дитина (фото)

Вдень 11 березня армія РФ вдарила КАБами по житловій забудові Запоріжжя та Запорізького району.

За попередньою інформацією, постраждало 9 людей, в тому числі одна дитина, повідомив начальник Запорізької ОВА Іван Федоров в Telegram.

Вже відомо про руйнування приватних будинків у селі Розумівка. Шість багатоквартирних та дев'ять приватних будинків пошкоджено в Запоріжжі.

Наслідки обстрілу Запоріжжя Наслідки обстрілу Запоріжжя Наслідки обстрілу Запоріжжя

Загалом упродовж минулої доби армія РФ завдала 706 ударів по 37 населених пунктах Запорізької області. 67-річний чоловік був поранений внаслідок атаки на Запорізький район.

Нагадаємо, що вдень 11 березня голова Херсонської ОВА Олександр Прокудін повідомив про удар по маршрутному таксі в Дніпровському районі Херсона. Внаслідок цієї атаки відомо про 20 постраждалих.

Відео дня

За інформацією мера Харкова Ігоря Терехова, у ніч на 10 березня російські війська двічі вдарили безпілотниками по Холодногірському району.