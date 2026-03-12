"Где активно действуют Силы обороны": в DeepState рассказали, сколько территорий зачистили ВСУ на юге Украины

Силы обороны Украины на границе Днепропетровской и Запорожской областей зачистили от российских оккупантов примерно 80 квадратных километров территории.

В то же время есть разные участки Днепропетровской области, которые сейчас находятся под оккупацией врага, заявил в комментарии Radio NV соучредитель аналитического проекта DeepState Роман Погорелый.

"Если говорить о наших оценках, за чем мы следим в ходе этого процесса, мы назвали цифры. Если говорить о красной зоне, которая изменилась, превратилась в серую, но там, где активно действуют Силы обороны, — это около 80 кв. км", — сказал Погорелый.

Он уточнил, что речь идет именно о зачистке, а не увольнении.

"Освобожден — это когда полностью населенный пункт был оккупирован врагом, потом проводится зачистка, наступательные действия, стабилизационные действия, закрепление, взятие участка, территории населенного пункта под полный контроль, у нас вывешивался желто-голубой флаг и мы это объявляли в публичном пространстве — командиры, президент, главком, еще кто-то, — что населенный пункт освобожден", — пояснил Погорелый.

По его словам, российские войска постоянно просачивается мимо позиций украинских защитников, а на большинстве участках сконцентрировано огромное количество пехоты противника.

"Там сконцентрировано огромное количество пехоты. Она сконцентрирована как по посадкам, так и по населенным пунктам, где они прячутся; на своих позициях, которые выстроены в руинах, в домах, блиндажах, которые они построили. И, конечно, они пытаются там концентрироваться, насыщаться, посылать какую-то группу пехоты или даже одного-двух пехотинцев в глубину", — подчеркнул Погорелый.

Напомним, 9 марта аналитики сообщили, что ВС РФ расширяют "красную зону", а активность врага вблизи границ Украины возросла.

Фокус также писал о том, что ВС РФ продвинулись под Славянском и Покровском.