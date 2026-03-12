"Де активно діють Сили оборони": в DeepState розповіли, скільки територій зачистили ЗСУ на півдні України

Сили оборони України на межі Дніпропетровської та Запорізької областей зачистили від російських окупантів приблизно 80 квадратних кілометрів території.

Водночас є різні ділянки Дніпропетровської області, які зараз перебувають під окупацією ворога, заявив в коментарі Radio NV співзасновник аналітичного проєкту DeepState Роман Погорілий.

"Якщо говорити про наші оцінки, за чим ми слідкуємо в ході цього процесу, ми назвали цифри. Якщо говорити про червону зону, яка змінилася, перетворилась на сіру, але там, де активно діють Сили оборони, — це близько 80 кв. км", — сказав Погорілий.

Він уточнив, що йдеться саме про зачистку, а не звільнення.

"Звільнений — це коли повністю населений пункт був окупований ворогом, потім проводиться зачистка, наступальні дії, стабілізаційні дії, закріплення, взяття ділянки, території населеного пункту під повний контроль, у нас вивішувався жовто-блакитний прапор і ми це оголошували в публічному просторі — командири, президент, головком, ще хтось, — що населений пункт звільнено", — пояснив Погорілий.

За його словами, російські війська постійно просочується повз позиції українських захисників, а на більшості ділянках сконцентрована величезна кількість піхоти противника.

"Там сконцентрована величезна кількість піхоти. Вона сконцентрована як по посадках, так і по населених пунктах, де вони ховаються; на своїх позиціях, які вибудувані в руїнах, у будинках, бліндажах, які вони побудували. І, звичайно, вони намагаються там концентруватись, насичуватись, посилати якусь групу піхоти або навіть одного-двох піхотинців у глибину", — наголосив Погорілий.

