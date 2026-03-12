Приключение на выживание: в "Азове" показали, что происходит с россиянами, которые не сдались в плен (видео)

В сети появилось видео, как бойцы "Азова" уничтожают российскую пехоту, которая пытается, применяя новую тактику, просочиться на украинские территории.

Операторы БПЛА обнаруживают одиночных пехотинцев и проводят ликвидацию, видно из обнародованного видео "Азова".

"Основная тактика наступления российской армии сегодня — попытки просачивания силами малых групп или одиночных пехотинцев сквозь боевые порядки защитников", — говорится в подписи к видео.

На кадрах можно заметить, что россияне стараются двигаться малыми группами или даже в одиночку, рассчитывая, что дроны не будут тратить на них дорогие боеприпасы.

"В полосе ответственности 1-го корпуса НГУ "Азов" оккупантов ждет смертельное "приключение". Когда российский солдат попадает в зону поражения ББС "Pilum", его не спасут ни броня, ни автомат, ни быстрые ноги", — пояснили украинские защитники.

В "Азове" подчеркнули, что попытки убежать от дрона на открытой местности лишь истощают врагов перед неизбежным ударом, а обычный автомат оказывается бесполезным против высокотехнологичного "охотника" в небе.

"Самое разумное в этой ситуации для противника — сдаться в плен и сохранить жизнь. Другие варианты — фатальные", — подчеркнули в "Азове".

