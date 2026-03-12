Пригода на виживання: в "Азові" показали, що відбувається з росіянами, які не здалися у полон (відео)

У мережі з’явилося відео, як бійці "Азову" знищують російську піхоту, яка намагається, застосовуючи нову тактику, просочитись на українські території.

Оператори БПЛА виявляють поодиноких піхотинців та проводять ліквідацію, видно з оприлюдненого відео "Азову".

"Основна тактика наступу російської армії сьогодні — спроби просочування силами малих груп чи поодиноких піхотинців крізь бойові порядки захисників", — йдеться у підписі до відео.

На кадрах можна помітити, що росіяни намагаються рухатися малими групами або навіть поодинці, розраховуючи, що дрони не витрачатимуть на них дорогі боєприпаси.

"В смузі відповідальності 1-го корпусу НГУ "Азов" на окупантів чекає смертельна "пригода". Коли російський солдат потрапляє в зону ураження ББС "Pilum", його не врятують ні броня, ні автомат, ні швидкі ноги", — пояснили українські захисники.

Відео дня

В "Азові" підкреслили, що спроби втекти від дрона на відкритій місцевості лише виснажують ворогів перед неминучим ударом, а звичайний автомат виявляється марним проти високотехнологічного "мисливця" в небі.

"Найрозумніше в цій ситуації для противника — здатися в полон і зберегти життя. Інші варіанти — фатальні", — наголосили в "Азові".

Нагадаємо, 11 березня в DeepState розповіли, скільки територій зачистили ЗСУ на межі Дніпропетровської та Запорізької областей.

Фокус також писав про те, що ЗС РФ просунулись під Слов'янськом та Покровськом.