"Год финальных битв": майор ВСУ заявил, что 2026 станет самым жестким за всю войну (видео)

2026 год станет годом самых ожесточенных боев за все время войны, ведь россияне будут пытаться захватить максимально много территорий перед вероятным подписанием мирного соглашения.

Сами бои будут идти в четырех украинских регионах, заявил командир 429-й бригады беспилотных систем "Ахиллес" Юрий Федоренко.

"2026 год — это год финальных наиболее жестких битв, которые будут разворачиваться в Донецкой, Днепропетровской, Запорожской и Харьковской областях", — сказал Федоренко.

Он уточнил, что уже в первой половине 2027 года начнется спад интенсивности ведения боевых действий.

"Этот период надо устоять. Держать такое единство, которого даже не было в начале полномасштабного вторжения. У нас есть потенциал, для того, чтобы устоять", — подчеркнул Федоренко.

Напомним, 13 марта Александр Сырский заявил, что потери ВС РФ уже три месяца подряд превышают пополнение.

Відео дня

10 марта в Генштабе подтвердили, что ВСУ провели и продолжают контрнаступательные действия на границе Днепропетровской и Запорожской областей.