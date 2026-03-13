Потери ВС РФ уже три месяца подряд превышают пополнение, — Сырский

Российские оккупанты продолжают проводить наступательные действия, несмотря на значительные потери. В целом боевые действия ведутся на линии фронта длиной 1200 км.

При этом потери ВС РФ превышают пополнение личного состава уже три месяца подряд. Об этом рассказал главнокомандующий ВСУ Александр Сырский во время встречи со шведским главнокомандующим ВС генералом Микаэлем Классоном.

Он отметил, что российское командование не намерено принять свое наступление даже несмотря на значительные потери.

Сырский также поблагодарил Швецию за 21-пакет помощи, который базируется на новейших средствах противовоздушной обороны, средствах Deep Strike и боеприпасах.

По данным Генштаба ВСУ, по состоянию на 16:00 13 марта российские оккупанты совершили 66 атак. Зато за прошедшие сутки было зафиксировано 154 боевых столкновения.

Также по данным командования ВСУ, потери россиян с 13 февраля по 13 марта составили около 27 тысяч.

В то же время в начале марта Александр Сырский предупредил, что до конца года Кремль спланировал рекрутировать еще более 400 тысяч контрактников, чтобы увеличить свой контингент в Украине до 800 тысяч военнослужащих.

Общие потери российских захватчиков за три зимних месяца составляют около 92 850 военнослужащих убитыми и ранеными, сообщал главнокомандующий ВСУ.

Ранее командующий Сил беспилотных систем Роберт "Мадьяр" Бровди рассказывал, что потери россиян на войне за январь 2026 года второй раз за все время полномасштабного вторжения превысили количество новобранцев.

Также Фокус писал, что в прошлом месяце фиксировалось передвижение сотни россиян в сутки, а сейчас их количество составляет около 30-40 солдат. Как объясняют военные, их активность упала вдвое из-за сильных морозов и больших потерь личного состава.

Напомним, что в NYTimes оценили, что потери в войне между Украиной и Россией продолжают расти и уже достигают миллионов людей по обе стороны конфликта. По прогнозам The New York Times, к весне общее количество раненых, погибших и пропавших без вести может превысить два миллиона, при этом значительная часть потерь приходится на российских военных.