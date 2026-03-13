Втрати ЗС РФ вже три місяці поспіль перевищують поповнення, — Сирський

Російські окупанти продовжують проводити наступальні дії попри значні втрати. Загалом бойові дії ведуться на лінії фронту завдовжки 1200 км.

При цьому втрати ЗС РФ перевищують поповнення особового складу вже три місяці поспіль. Про це розповів головнокомандувач ЗСУ Олександр Сирський під час зустрічі з шведським головнокомандувачем ЗС генералом Мікаелем Классоном.

Він наголосив, що російське командування не має наміру приняти свій наступ навіть попри значні втрати.

Сирський також подякував Швецію за 21-пакет допомоги, який базується на новітніх засобах протиповітряної оборони, засобах Deep Strike та боєприпасах.

За даними Генштабу ЗСУ, станом на 16:00 13 березня російські окупанти здійснили 66 атак. Натомість впродовж минулої доби було зафіксовано 154 бойових зіткнення.

Також за даними командування ЗСУ, втрати росіян з 13 лютого по 13 березня склали близько 27 тисяч.

Водночас на початку березня Олександр Сирський попередив, що до кінця року Кремль спланував рекрутувати ще понад 400 тисяч контрактників, щоб збільшити свій контингент в Україні до 800 тисяч військовослужбовців.

Загальні втрати російських загарбників за три зимові місяці складають близько 92 850 військовослужбовців убитими і пораненими, повідомляв головнокомандувач ЗСУ.

Раніше командувач Сил безпілотних систем Роберт "Мадяр" Бровді розповідав, що втрати росіян на війні за січень 2026 року вдруге за весь час повномасштабного вторгнення перевищили кількість новобранців.

Також Фокус писав, що минулого місяця фіксувалося пересування сотні росіян на добу, а зараз їх кількість складає близько 30-40 солдатів. Як пояснюють військові, їхня активність впала удвічі через сильні морози та великі втрати особового складу.

Нагадаємо, що у NYTimes оцінили, що втрати у війні між Україною та Росією продовжують зростати і вже сягають мільйонів людей по обидва боки конфлікту. За прогнозами The New York Times, до весни загальна кількість поранених, загиблих і зниклих безвісти може перевищити два мільйони, при цьому значна частина втрат припадає на російських військових.