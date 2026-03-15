"Рік фінальних битв": майор ЗСУ заявив, що 2026 стане найжорсткішим за всю війну (відео)

2026 рік стане роком найзапекліших боїв за весь час війни, адже росіяни будуть намагатися захопити максимально багато територій перед ймовірним підписанням мирної угоди.

Самі бої будуть точитись у чотирьох українських регіонах, заявив командир 429-ї бригади безпілотних систем "Ахіллес" Юрій Федоренко.

"2026 рік — це рік фінальних найбільш жорстких битв, які будуть розгортатись у Донецькій, Дніпропетровській, Запорізькій і Харківській областях", — сказав Федоренко.

Він уточнив, що вже у першій половині 2027 року почнеться спадання інтенсивності ведення бойових дій.

"Цей період треба встояти. Тримати таку єдність, якої навіть не було на початку повномасштабного вторгнення. У нас є потенціал, для того, щоб встояти", — наголосив Федоренко.

Нагадаємо, 13 березня Олександр Сирський заявив, що втрати ЗС РФ вже три місяці поспіль перевищують поповнення.

10 березня в Генштабі підтвердили, що ЗСУ провели та продовжують контрнаступальні дії на межі Дніпропетровської та Запорізької областей.