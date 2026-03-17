"Все сотрудники живы": в "Новой почте" прокомментировали удар РФ по своему терминалу

В компании подтвердили, что работники "Новой почты" были в укрытии и сообщили о шести пострадавших.

"Сегодня утром враг совершил удар по инновационному терминалу СИЧ в городе Запорожье. Все сотрудники, которые находились на смене, живы. Часть работников, которые во время атаки находились в укрытии, 5 получили контузии, 1 был ранен. Сейчас они находятся под наблюдением врачей, мы оказываем им всю необходимую помощь", — сказано в сообщении "Новой почты" в соцсетях.

Шестеро работників "Новой почты" пострадали

Сейчас в компании уточняют масштабы повреждений и заверили, что делают все возможное для скорейшего восстановления работы терминала.

"Сразу после атаки мы переключились на резервные логистические мощности, чтобы сохранить стабильность доставки. Процессы уже перестроены — команда работает в усиленном режиме. Мы продолжаем работать несмотря ни на что", — резюмировали в компании.

Напомним, утром 17 марта россияне нанесли удар по Запорожью. Был атакован логистический терминал "Новой почты". Во время атаки было повреждено даже укрытие, в котором находились работники.

Также вечером 16 марта во Львове были слышны мощные взрывы в нескольких районах города. Впоследствии стало известно, что взорвался автобус.