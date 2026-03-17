"Всі співробітники живі": в "Новій пошті" прокоментували удар РФ по своєму терміналу

У компанії підтвердили, що працівники "Нової пошти" були в укритті та повідомили про шістьох постраждалих.

"Сьогодні зранку ворог здійснив удар по інноваційному терміналу СІЧ у місті Запоріжжя. Всі співробітники, які перебували на зміні, живі. Частина працівників, які під час атаки знаходилися в укритті, 5 отримали контузії, 1 був поранений. Наразі вони перебувають під наглядом лікарів, ми надаємо їм усю необхідну допомогу", — сказано в повідомленні "Нової пошти" у соцмережах.

Шестеро працівників "Нової пошти" постраждали Фото: Нова Пошта

Зараз в компанії уточнюють масштаби пошкоджень та запевнили, що роблять все можливе для якнайшвидшого відновлення роботи терміналу.

"Одразу після атаки ми переключилися на резервні логістичні потужності, щоб зберегти стабільність доставки. Процеси вже перебудовані — команда працює у посиленому режимі. Ми продовжуємо працювати незважаючи ні на що", — резюмували в компанії.

Відео дня

Нагадаємо, вранці 17 березня росіяни завдали удару по Запоріжжю. Було атаковано логістичний термінал "Нової пошти". Під час атаки було пошкоджено навіть укриття, в якому перебували працівники.

Також ввечері 16 березня у Львові було чути потужні вибухи в кількох районах міста. Згодом стало відомо, що вибухнув автобус.