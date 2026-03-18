"Удивит многих": Украина до 2027 года хочет максимально установить контроль над акваторией Черного моря, — "Флеш"

Одна из задач украинских военных на 2026-2027 годы — установить контроль над максимальной площадью акватории Черного моря. Россияне будут бояться выводить свои корабли.

Достичь этого Украина стремится в частности путем использования беспилотных надводных и подводных катеров. Об этом 18 марта рассказал советник министра обороны Украины, эксперт по радиотехнологиям Сергей "Флеш" Бескрестнов в своем Telegram-канале.

"Одна из задач, которые мы ставим перед собой на 2026-2027 годы, — это контроль над максимальной площадью акватории Черного моря", — говорится в сообщении.

Если еще пять лет назад подобные амбициозные заявления вызвали бы улыбку, то сейчас это не так, считает "Флеш". Времена и условия ведения войны изменились, и теперь началась эпоха активного применения беспилотных надводных и подводных катеров, беспилотных летательных дронов различного типа.

"К этому добавляются современные технологии РЭР и РЛС", — добавил эксперт.

Бескрестнов прогнозирует, что Украина в этом плане сможет "удивить" многих. Последствия установления Украиной контроля над максимальной акваторией Черного моря почувствует и враг.

"Наша страна в этом направлении удивит многих. А наш враг будет бояться вывести ни один корабль в открытое море из акватории своих портов", — подчеркнул советник министра обороны.

Стоит отметить, что это заявление прозвучало на фоне анонса президента Владимира Зеленского о создании новых надводных беспилотников в Украине. Во время выступления перед британскими парламентариями в рамках официального визита лидер раскрыл, что украинские разработчики работают над созданием более устойчивых БпЛА, которые смогут эффективнее действовать на море.

"Вскоре и не в далеком будущем мы будем иметь системы способные действовать даже в условиях океана", — заявлял президент.

