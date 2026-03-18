"Здивує багатьох": Україна до 2027 року хоче максимально встановити контроль над акваторією Чорного моря, — "Флеш"

Одне із завдань українських військових на 2026-2027 роки — установити контроль над максимальною площею акваторії Чорного моря. Росіяни боятимуться виводити свої кораблі.

Досягнути цього Україна прагне зокрема шляхом використання безпілотних надводних та підводних катерів. Про це 18 березня розповів радник міністра оборони України, експерт із радіотехнологій Сергій "Флеш" Бескрестнов у своєму Telegram-каналі.

"Одне із завдань, які ми ставимо перед собою на 2026–2027 роки, — це контроль над максимальною площею акваторії Чорного моря", — йдеться у повідомленні.

Якщо ще п'ять років тому подібні амбітні заяви викликали б посмішку, то зараз це не так, вважає "Флеш". Часи та умови ведення війни змінилися, і тепер почалася епоха активного застосування безпілотних надводних і підводних катерів, безпілотних літальних дронів різного типу.

"До цього додаються сучасні технології РЕР і РЛС", — додав експерт.

Бескрестнов прогнозує, що Україна у цьому плані зможе "здивувати" багатьох. Наслідки встановлення Україною контролю над максимальною акваторією Чорного моря відчує і ворог.

"Наша країна в цьому напрямку здивує багатьох. А наш ворог боятиметься вивести жоден корабель у відкрите море з акваторії своїх портів", — підкреслив радник міністра оборони.

Варто зазначити, що ця заява пролунала на тлі анонсу президента Володимира Зеленського щодо створення нових надводних безпілотників в Україні. Під час виступу перед британськими парламентарями у межах офіційного візиту лідер розкрив, що українські розробники працюють над створенням стійкіших БпЛА, що зможуть ефективніше діяти на морі.

"Незабаром і не в далекому майбутньому ми матимемо системи здатні діяти навіть в умовах океану", — заявляв президент.

