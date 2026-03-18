Ракеты, ПВО и лазерные системы: о чем подписали соглашение Украина и Испания

Президент Украины Владимир Зеленский в Мадриде провел переговоры с руководством испанской группы Sener. По их итогам был подписан ряд соглашений в сфере оборонной промышленности с Украиной. Договоренности предусматривают сотрудничество в ракетной отрасли, системах противовоздушной обороны и разработке лазерно управляемых систем.

В столице Испании президент Украины Владимир Зеленский встретился с руководством испанской группы Sener, которая заключила три соглашения с украинскими оборонными производителями, сообщила пресс-служба ОП 18 марта.

Во время встречи представители компании во главе с президентом Андресом Сендагортой и генеральным директором Хорхе Сендагортой представили возможности своего производства — от автономных систем и решений связи до участия в программах ПВО. В частности, Sener производит компоненты для ракет систем IRIS-T, которые собирают в Германии для нужд Украины.

"Усиление ПВО и защита жизней — наш главный приоритет. Рассчитываем, что все договоренности между украинскими и испанскими производителями будут реализованы как можно быстрее", — подчеркнул Владимир Зеленский.

Sener также работает в аэрокосмическом секторе, реализует энергетические и инфраструктурные проекты и специализируется на сложных высокотехнологичных решениях. Украинская сторона со своей стороны заявила о заинтересованности в развитии совместных проектов. В частности, это производство дальнобойных дронов, ведь Украина имеет собственные наработки и готова масштабировать эти решения.

Во время встречи представители испанской компании также продемонстрировали военную технику и производственные линии, в частности те, что касаются ракетных компонентов.

В присутствии Владимира Зеленского такие украинские предприятия, как Fire Point, Государственное киевское конструкторское бюро "Луч" и научно-производственное предприятие "Радионикс" подписали соглашения о сотрудничестве с Sener. Договоренности предусматривают развитие партнерства в ракетной отрасли и системах ПВО. Это должно усилить защиту украинского воздушного пространства.

Отдельно было заключено еще одно соглашение — между испанской компанией Escribano и украинским производителем беспилотных авиационных систем Skyeton. Стороны договорились о совместной разработке и производстве ударных лазерно управляемых систем. Базой для них станут беспилотники украинского производства.

Напомним, что пять европейских стран заявили о готовности поддержать коалицию в случае дальнейшей эскалации конфликта вокруг Ирана. Испания согласилась присоединиться к коалиции в формате оборонной поддержки. Речь шла о возможном участии в обеспечении безопасности, в частности в морских операциях и логистической поддержке, в зависимости от развития ситуации.

Ранее мы также информировали, что Испания отказалась поддержать удары США по Ирану и закрыла свои военные базы для американских самолетов. Правительство страны подчеркнуло, что не будет участвовать в военных действиях и выступает за деэскалацию и соблюдение международного права.