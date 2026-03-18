Ракети, ППО і лазерні системи: про що підписали угоду Україна та Іспанія

Президент України Володимир Зеленський у Мадриді провів переговори з керівництвом іспанської групи Sener. За їх підсумками було підписано низку угод у сфері оборонної промисловості з Україною. Домовленості передбачають співпрацю в ракетній галузі, системах протиповітряної оборони та розробці лазерно керованих систем.

У столиці Іспанії президент України Володимир Зеленський зустрівся з керівництвом іспанської групи Sener, яка уклала три угоди з українськими оборонними виробниками, повідомила пресслужба ОП 18 березня.

Під час зустрічі представники компанії на чолі з президентом Андресом Сендагортою та генеральним директором Хорхе Сендагортою представили можливості свого виробництва — від автономних систем і рішень зв’язку до участі в програмах ППО. Зокрема, Sener виготовляє компоненти для ракет систем IRIS-T, які збирають у Німеччині для потреб України.

"Посилення ППО й захист життів — наш найголовніший пріоритет. Розраховуємо, що всі домовленості між українськими та іспанськими виробниками будуть реалізовані якнайшвидше", — наголосив Володимир Зеленський.

Відео дня

Sener також працює в аерокосмічному секторі, реалізує енергетичні та інфраструктурні проєкти й спеціалізується на складних високотехнологічних рішеннях. Українська сторона зі свого боку заявила про зацікавленість у розвитку спільних проєктів. Зокрема, це виробництво далекобійних дронів, адже Україна має власні напрацювання і готова масштабувати ці рішення.

Під час зустрічі представники іспанської компанії також продемонстрували військову техніку та виробничі лінії, зокрема ті, що стосуються ракетних компонентів.

У присутності Володимира Зеленського такі українські підприємства, як Fire Point, Державне київське конструкторське бюро "Луч" та науково-виробниче підприємство "Радіонікс" підписали угоди про співпрацю з Sener. Домовленості передбачають розвиток партнерства у ракетній галузі та системах ППО. Це має посилити захист українського повітряного простору.

Окремо було укладено ще одну угоду – між іспанською компанією Escribano та українським виробником безпілотних авіаційних систем Skyeton. Сторони домовилися про спільну розробку і виробництво ударних лазерно керованих систем. Базою для них стануть безпілотники українського виробництва.

