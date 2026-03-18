Россия "сохраняет инициативу" в войне против Украины: в разведке США раскрыли стратегию Кремля

В разведке США заявили, что Россия сохраняет преимущество в войне против Украины и продолжает вести противостояние на истощение, пока не достигнет своих стратегических целей. Москва, по оценкам американских экспертов, использует медленную, но системную тактику, чтобы постепенно реализовать свои планы на поле боя.

Об этом заявила деректор национальной разведки США Тулси Габбард во время своего выступления, передает Telegram-канал Clash Report.

По ее словам, разведка подтверждает, что РФ "сохранила инициативу" в войне против Украины. Эксперты отмечают, что до момента достижения конкретных целей Кремль вряд ли остановит боевые действия.

"В течение прошлого года разведка оценивает, что Россия сохранила преимущество в войне против Украины. Переговоры между Москвой и Киевом под руководством США продолжаются. До достижения соглашения Москва, вероятно, будет продолжать вести медленную войну на истощение, пока не будет считать свои стратегические цели достигнутыми", — заявила специалист.

Как уточнил руководитель Центра Изучения оккупации Петр Андрющенко на своей странице в Telegram, перевод высказывания Тулси Габбард следует трактовать именно в военном контексте, чтобы избежать неточностей.

"Друзья, не доверяйте автоматическим переводам. здесь Тулси Габбард говорит (в контексте). Сообщество разведки оценивает, что "Russia maintain the upper hand" (Россия сохранила инициативу) в войне против Украины. Именно так в военном значении должно быть переведено", — говорится в заметке.

Ранее президент Украины Владимир Зеленский заявлял, что украинские Силы обороны сорвали планы российского командования по стратегическому наступлению в марте. Хотя российские подразделения продолжают атаковать украинские позиции, интенсивность боевых действий оказалась значительно ниже, чем ожидало руководство РФ. По словам президента, успешная оборона не только укрепляет позиции Украины на фронте, но и усиливает дипломатическое влияние государства и поддержку союзников.

Кроме того, Фокус писал, что по мнению полковника армии Великобритании в отставке Филипа Ингрэма, Украина имеет реальные инструменты, способные заставить Кремль сесть за стол переговоров. Решающими факторами он называет системные удары по российской инфраструктуре, успехи украинских сил на фронте и усиление международного давления на Москву.