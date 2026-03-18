Росія "зберігає ініціативу" у війні проти України: у розвідці США розкрили стратегію Кремля

У розвідці США заявили, що Росія зберігає перевагу у війні проти України та продовжує вести протистояння на виснаження, доки не досягне своїх стратегічних цілей. Москва, за оцінками американських експертів, використовує повільну, але системну тактику, щоб поступово реалізувати свої плани на полі бою.

Про це заявила деректорка національної розвідки США Тулсі Габбард під час свого виступу, передає Telegram-канал Clash Report.

За її словами, розвідка підтверджує, що РФ "зберегла ініціативу" у війні проти України. Експерти зазначають, що до моменту досягнення конкретних цілей Кремль навряд чи зупинить бойові дії.

"Протягом минулого року розвідка оцінює, що Росія зберегла перевагу у війні проти України. Переговори між Москвою та Києвом під керівництвом США тривають. До досягнення угоди Москва, ймовірно, продовжуватиме вести повільну війну на виснаження, доки не вважатиме свої стратегічні цілі досягнутими", — заявила фахівчиня.

Як уточнив керівник Центру Вивчення окупації Петро Андрющенко на своїй сторінці в Telegram, переклад висловлювання Тулсі Габбард слід трактувати саме у військовому контексті, аби уникнути неточностей.

"Друзі, не довіряйте автоматичним перекладам. тут Тулсі Габбард каже (в контексті). Спільнота розвідки оцінює, що "Russia maintain the upper hand" (Росія зберегла ініциативу) у війні проти України. Саме так у військовому значені має бути перекладено", — йдеться в дописі.

Раніше президент України Володимир Зеленський заявляв, що українські Сили оборони зірвали плани російського командування щодо стратегічного наступу у березні. Хоча російські підрозділи продовжують атакувати українські позиції, інтенсивність бойових дій виявилася значно нижчою, ніж очікувало керівництво РФ. За словами президента, успішна оборона не лише зміцнює позиції України на фронті, а й посилює дипломатичний вплив держави та підтримку союзників.

Крім того, Фокус писав, що на думку полковника армії Великої Британії у відставці Філіпа Інгрема, Україна має реальні інструменти, здатні змусити Кремль сісти за стіл переговорів. Вирішальними факторами він називає системні удари по російській інфраструктурі, успіхи українських сил на фронті та посилення міжнародного тиску на Москву.