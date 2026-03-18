Как в фильме "Терминатор": в Госдуме РФ заявили, что на стороне ВСУ воюют роботы (видео)

Депутат Государственной думы РФ Андрей Свинцов заявил, что на стороне Украины якобы уже воюют два "терминатора" — боевые роботы, похожие на персонажей известного фильма. По его словам, эти "железные бойцы" уже находятся на передовой.

Об этом он заявил во время одного из эфиров, видео с которого обнародовал Telegram-канал NEXTA Live.

В частности, Свинцов сообщил, что на фронт прибыли два роботов, которые похожи героев из фильма "Терминатор" 1984 года. Более того, он отметил, что они уже участвуют в боевых действиях против российских войск.

"Вчера приехали первые два терминатора. Фильм "Терминатор" смотрели, да? Полностью такие железные бойцы, которые сейчас против нас уже воюют на передовой", — сказал он.

Он добавил, что сейчас речь идет о первых прототипах человекоподобных роботов, которые производятся в Китае и США. Технологий, подобных роботам из второй части фильма, пока не существует.

"Пока что таких технологий нет, но внешне они выглядят как в фильме", — уточнил Свинцов.

Украине передали боевых гуманоидных роботов — что известно

Ранее Фокус писал, что в Украину прибыли первые гуманоидные боевые роботы Phantom MK-1 для испытаний в реальных условиях. Их планируют использовать для разведки и поддержки военных, в том числе в местах, недоступных для дронов.

В целом, роботы имеют человекоподобный вид с корпусом из черной стали и стеклянным визором и могут пользоваться различным оружием, от пистолетов до винтовок M-16. По словам соучредителя компании Foundation Майка Леблана, Phantom MK-1 не устают, не боятся и выдерживают экстремальные условия, включая радиацию и химические агенты.

Кроме того, Министерство обороны Украины планирует запуск сети центров компетенций по военным технологиям, которые будут охватывать ключевые направления современной войны, включая дроны, Middle Strike, Deep Strike и артиллерию. Первым таким центром станет Defense AI Center "A1", который будет собирать и анализировать боевые данные, прогнозировать действия противника и ускорять внедрение новых технологий в войска.

Также Фокус сообщал, что американская компания Anthropic ищет эксперта для предотвращения возможного использования своего искусственного интеллекта в создании химического или радиологического оружия.