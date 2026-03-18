Як у фільмі "Термінатор": в Держдумі РФ заявили, що на боці ЗСУ воюють роботи (відео)

Депутат Державної думи РФ Андрій Свінцов заявив, що на боці України нібито вже воюють два "термінатори" — бойові роботи, схожі на персонажів відомого фільму. За його словами, ці "залізні бійці" вже перебувають на передовій.

Про це він заявив під час одного з ефірів, відео з якого оприлюднив Telegram-канал NEXTA Live.

Зокрема, Свінцов повідомив, що на фронт прибули два роботів, які схожі героїв із фільму "Термінатор" 1984 року. Ба більлше, він зауважив, що вони вже беруть участь у бойових діях проти російських військ.

"Вчора приїхали перші два термінатори. Фільм "Термінатор" дивилися, так? Повністю такі залізні бійці, які зараз проти нас уже воюють на передовій", — сказав він.

Він додав, що наразі йдеться про перші прототипи людиноподібних роботів, які виробляються у Китаї та США. Технологій, подібних до роботів із другої частини фільму, поки що не існує.

"Поки що таких технологій немає, але зовні вони виглядають як у фільмі", — уточнив Свінцов.

Україні передали бойових гуманоїдних роботів — що відомо

Раніше Фокус писав, що до України прибули перші гуманоїдні бойові роботи Phantom MK-1 для випробувань у реальних умовах. Їх планують використовувати для розвідки та підтримки військових, зокрема у місцях, недоступних для дронів.

Загалом, роботи мають людиноподібний вигляд із корпусом із чорної сталі та скляним візором і можуть користуватися різною зброєю, від пістолетів до гвинтівок M-16. За словами співзасновника компанії Foundation Майка Леблана, Phantom MK-1 не втомлюються, не бояться і витримують екстремальні умови, включно з радіацією та хімічними агентами.

Крім того, Міністерство оборони України планує запуск мережі центрів компетенцій із військових технологій, що охоплюватимуть ключові напрямки сучасної війни, включно з дронами, Middle Strike, Deep Strike та артилерією. Першим таким центром стане Defense AI Center "A1", який збиратиме та аналізуватиме бойові дані, прогнозуватиме дії противника та пришвидшуватиме впровадження нових технологій у війська.

Також Фокус повідомляв, що американська компанія Anthropic шукає експерта для запобігання можливому використанню свого штучного інтелекту у створенні хімічної або радіологічної зброї.