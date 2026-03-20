Эрдоган заявил, что Израиль "заплатит за убийства" сотен тысяч людей на Ближнем Востоке

Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган сделал новое гневное заявление в адрес властей Израиля во время поздравления с праздником Ураза-Байрам.

Комментируя конфликт на Ближнем Востоке, он призвал мусульман к единству и заявил, что Израиль понесет ответственность за свои действия, его слова передает СІаѕһ Report.

"Сейчас на Ближнем Востоке кипят события и, как известно, сионистский Израиль убил сотни тысяч людей. С Божьей помощью он заплатит за это. Я в этом не сомневаюсь", — сказал Эрдоган, обращаясь к собравшимся после молитвы.

Турция о ситуации на Ближнем Востоке

Ранее в Анкаре заявили, что не позволят втянуть себя в конфликт. На территории страны были перехвачены запущенные из Ирана ракеты. Одна из ракет двигалась в направлении турецкой территории. Ее нейтрализовали силы ПВО и ПРО НАТО в Восточном Средиземноморье. В Анкаре заявили об отсутствии пострадавших и готовности защищать свою территорию.

После инцидента министр иностранных дел Турции позвонил своему иранскому коллеге, чтобы выразить свое осуждение. Турецкий министр также напомнил своему коллеге, что любой эскалации конфликта необходимо избегать.

