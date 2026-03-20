Ердоган заявив, що Ізраїль "заплатить за вбивства" сотень тисяч людей на Близькому Сході

Президент Туреччини Реджеп Тайіп Ердоган зробив нову гнівну заяву на адресу влади Ізраїлю під час привітання зі святом Ураза-Байрам.

Коментуючи конфлікт на Близькому Сході, він закликав мусульман до єдності та заявив, що Ізраїль понесе відповідальність за свої дії, його слова передає Сlash Report.

"Наразі на Близькому Сході киплять події і, як відомо, сіоністський Ізраїль убив сотні тисяч людей. З Божою допомогою він заплатить за це. Я в цьому не маю сумніву", — сказав Ердоган, звертаючись до присутніх після молитви.

Туреччина про ситуацію на Близькому Сході

Раніше в Анкарі заявили, що не дозволять втягнути себе у конфлікт. На території країни було перехоплено запущені з Ірану ракети. Одна з ракет рухалася у напрямку турецької території. Її нейтралізували сили ППО і ПРО НАТО у Східному Середземномор’ї. В Анкарі заявили про відсутність постраждалих та готовність захищати свою територію.

Відео дня

Після інциденту міністр закордонних справ Туреччини зателефонував своєму іранському колезі, щоб висловити своє засудження.Турецький міністр також нагадав своєму колезі, що будь-якої ескалації конфлікту необхідно уникати.

