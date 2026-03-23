Воздушные шары РФ проникли в Польшу: почему это начало "нулевой фазы" вторжения, — ISW

Польские власти нашли пять воздушных шаров и 10 фольгированных пакетов вдоль границы с Беларусью, сообщили аналитики Института изучения войны (ISW). Инцидент продолжил серию нарушений воздушного пространства стран Балтии и Польши со стороны России. Готовит ли Кремль новую фазу конфликта с НАТО, используя прокси силы с белорусской территории?

Россия контролирует власть в Минске и поэтому инциденты с воздушными шарами, которые продолжаются в 2025-26 годах, могут говорить о подготовке реального вторжения на территории членов альянса, говорится в аналитическом отчете ISW за 22 марта. Последний инцидент произошел на территории Подляского воеводства, которое граничит с Беларусью. Местность вдоль границы оказалась "усыпанной" остатками воздушных шаров и пакетов, завернутых в фольгу. Польские власти официально не признали, что объекты свободно залетели с белорусской стороны, но ISW уверены, что это российская провокация. По мнению аналитиков, таким образом Кремль начал информационно-психологическую операцию как начало настоящего вторжения.

Инцидент с воздушными шарами состоялся 21 марта, написали польские медиа, на которые ссылаются аналитики Института. В полях обнаружили пять шаров и 10 пакетов. При этом подобные инциденты активизировались с октября 2025 года, а с января 2026 их зафиксировали пять раз. В отчете напомнили, что аналогичные случаи происходили на территории всех стран Балтии и в других странах Европы, и подытожили, что, вероятно, происходит информационно-психологическая операция для подготовки войны с НАТО.

"[РФ использует воздушные шары] в рамках своих усилий "Нулевая фаза" — информационно-психологической фазы создания условий для подготовки к возможной войне между НАТО и Россией в будущем", — написали аналитики ISW.

На странице X полиции Подлясского воеводства есть информация о появлении аэростатов 21 марта. На фото — целые и разорванные шары, коробки, крепко привязанные к летающим объектам. На портале RMF24 уточнили, что в коробках было 3000 контрабандных сигарет, а инциденты произошли в Ломжинском, Монецком, Семятичском, Бельском и Белостокском уездах.

РФ готовит войну в Европе — детали

В январе 2026 года ISW опубликовал карту инцидентов разного рода, связанных с РФ, которые произошли в странах Балтии, в Беларуси и в других странах Европы-членах НАТО. Видим, что наибольшее количество инцидентов — в точке, в которой сходятся границы Беларуси, Польши и Украины в районе Бреста. Другие зона повышенного внимания аэростатов РФ — это Сувальский коридор на границе Литвы и Польши. Также были инциденты в Латвии и Эстонии, показывает инфографика аналитиков, созданная на основе отрытых данных. На карте обозначены инциденты с воздушными объектами — шарами и дронами — с сентября 2025 по январь 2026: насчитали более 20 инцидентов в течение четырех месяцев.

РФ готовит войну в Европе — карта появления воздушных объектов сентябрь 2025-январь 2026, ISW Фото: ISW

Отметим, ранее в марте немецкий таблоид Bild опубликовал статью о возможном гибридном вторжении РФ в Эстонию. Согласно данным журналистов, Кремль может планировать создать "Нарвскую народную республику" благодаря действиям русскоязычных агентов в странах Балтии.

Тем временем в соцсети вспомнили о планах вторжения РФ в Балтию, которые Bild публиковал с 2024 года. На карте — несколько возможных сценариев. Первый — атака на Эстонию: вторжение через Нарву и рывок в Таллинн. Второй — вторжение в Латвию с прорывом в Эстонию и Литву. Третий — атака на Сувальский коридор и Литву.

Напоминаем, 20 марта стало известно о появлении самолета Су-30 ВС РФ в воздушном пространстве Эстонии: как отреагировала авиация НАТО.