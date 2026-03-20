Истребитель Су-30 РФ нарушил воздушное пространство Эстонии: летел и молчал в эфире

В среду 18 марта истребитель Су-30 Российской Федерации без разрешения залетел в воздушное пространство Эстонии, сообщило медиа ERR. Самолет двигался над Финским заливом и не контактировал с диспетчерами и поэтому на перехват вылетел итальянский истребитель в рамках миссии НАТО. Что произошло у берегов Эстонии и как отреагировало правительство на фоне провокаций Кремля с "Нарвской республикой"?

Инцидент с Су-30 ВС РФ произошел посреди Финского залива рядом с островком Вайндлоо, говорится в статье эстонского издания. Истребитель находился в воздушном пространстве Эстонии около минуты. При этом не было плана полета, отметило медиа. Ко всему, экипаж истребителя молчал и не отвечал на запросы диспетчеров.

На появление российского самолета отреагировали на авиабазе НАТО "Эмари" (в 100 км к юго-востоку от места инцидента). С аэродрома поднялся итальянский истребитель, который сопровождал Су-30 в рамках выполнения миссии альянса. Медиа добавило, что МИД Эстонии вызвал на беседу временного поверенного РФ: ему вручили ноту протеста. ERR также добавило, что инцидент 18 марта — первый в 2026 году, тем временем портал "Милитарный" подсчитал, что в 2025 году самолеты РФ четыре раза нарушали воздушное пространство Эстонии.

Остров Вайндлоо, над которым пролетел Су-30, расположен в 25 км от берегов Эстонии, имеет площадь 0,062 кв. км и выглядит как скала посреди Финского залива. Если бы российский самолет выпустил ракету, она добралась бы до Таллинна за считанные секунды.

Эстония и РФ — где заметили российский истребитель Су-30 18 марта

Отметим, ранее уже происходили инциденты между Эстонией и РФ, связанные с действиями российской авиации. В сентябре 2025 года три истребителя МиГ-31, носители аэробаллистических ракет "Кинжал", на 12 минут нарушили воздушное пространство страны Балтии. На перехват вылетели самолеты НАТО, которые сопроводили российские истребители до безопасной зоны. Траектория МиГ-31 задела Эстонию, а маршрут пролегал к российскому анклаву в Калининграде.

Между тем 16 марта появилась информация немецкого таблоида Bild о возможной гибридной атаке РФ на Нарву. Медиа написало, что Москва распространяет пропагандистские сообщения в сети и офлайн о создании так называемой "Нарвской народной республики". Отмечается, что кремлевский сценарий такой же, как в Украине в 2014 году. Впрочем, эстонские спецслужбы уверяют, что опасности нет, но они следят за ситуацией.

В то же время в феврале медиа WSJ рассказало об учениях европейского командования НАТО о возможных сценариях вторжения РФ в страны Балтии. Военные выяснили, что удар вполне возможен под предлогом гуманитарной миссии в Калининграде и может быть направлен на Литву и Сувальский коридор.

