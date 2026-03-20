Винищувач Су-30 РФ порушив повітряний простір Естонії: летів і мовчав в ефірі

У середу 18 березня винищувач Су-30 Російської Федерації без дозволу залетів у повітряний простір Естонії, повідомило медіа ERR. Літак рухався над Фінською затокою і не контактував з диспетчерами й тому на перехоплення вилетів італійський винищувач у межах місії НАТО. Що сталось біля берегів Естонії та як відреагував уряд на тлі провокацій Кремля з "Нарвською республікою"?

Інцидент з Су-30 ЗС РФ стався посеред Фінської затоки поруч з острівцем Вайндлоо, ідеться у статті естонського видання. Винищувач перебував у повітряному просторі Естонія близько хвилини. При цьому не було плану польоту, зауважило медіа. До всього, екіпаж винищувача мовчав та не відповідав на запити диспетчерів.

На появу російського літака відреагували на авіабазі НАТО "Емарі" (за 100 км на південний схід від місця інциденту). З летовища піднявся італійський винищувач, який супроводжував Су-30 у межах виконання місії альянсу. Медіа додало, що МЗС Естонії викликало на бесіду тимчасового повіреного РФ: йому вручили ноту протесту. ERR також додало, що інцидент 18 березня — перший у 2026 році, тим часом портал "Мілітарний" підрахував, що у 2025 році літаки РФ чотири рази порушували повітряний простір Естонії.

Відео дня

Острів Вайндлоо, над яким пролетів Су-30, розташований за 25 км від берегів Естонії, має площу 0,062 кв. км та виглядає як скеля посеред Фінської затоки. Якби російський літак випустив ракету, вона дісталася б Таллінна ща лічені секунди.

Естонія та РФ — де помітили російський винищувач Су-30 18 березня Фото: Google Maps

Естонія та РФ — деталі

Зазначимо, раніше вже ставались інциденти між Естонією та РФ, пов'язані з діями російської авіації. У вересні 2025 року три винищувачі МіГ-31, носії аеробалістичних ракет "Кинджал", на 12 хвилин порушили повітряний простір країни Балтії. На перехоплення вилетіли літаки НАТО, які супроводили російські винищувачі до безпечної зони. Траєкторія МіГ-31 зачепила Естонію, а маршрут пролягав до російського анклаву в Калінінграді.

Тим часом 16 березня з'явилась інформація німецького таблоїда Bild про можливу гібридну атаку РФ на Нарву. Медіа написало, що Москва поширює пропагандистські повідомлення у мережі та офлайн про створення так званої "Нарвської народної республіки". Зауважується, що кремлівський сценарій такий же, як в Україні у 2014 році. Втім, естонські спецслужби запевняють, що небезпеки немає, але вони стежать за ситуацією.

Водночас у лютому медіа WSJ розповіло про навчання європейського командування НАТО про можливі сценарії вторгнення РФ у країни Балтії. Військові з'ясували, що удар цілком можливий під приводом гуманітарної місії в Калінінграді й може бути спрямований на Литву та Сувальський коридор.

Нагадуємо, влітку 2025 року Фокус опублікував переклад статті безпекового аналітика, який дослідив можливість вторгнення РФ у країни Балтії й те, які сценарії обере Москва.