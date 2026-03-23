Повітряні кулі РФ проникли в Польщу: чому це початок "нульової фази" вторгнення, — ISW

Польська влада знайшла п'ять повітряних куль та 10 фольгованих пакунків вздовж кордону з Білоруссю, повідомили аналітики Інституту вивчення війни (ISW). Інцидент продовжив серію порушень повітряного простору країн Балтії та Польщі з боку Росії. Чи готує Кремль нову фазу конфлікту з НАТО, використовуючи проксі сили з білоруської території?

Росія контролює владу в Мінську і тому інциденти з повітряними кулями, які тривають у 2025-26 роках, можуть говорити про підготовку реального вторгнення на території членів альянсу, ідеться в аналітичному звіті ISW за 22 березня. Останній інцидент стався на території Підляського воєводства, яке межує з Білоруссю. Місцевість вздовж кордону виявилась "всипаною" залишками повітряних куль та пакунків, загорнутих у фольгу. Польська влада офіційно не визнала, що об'єкти вільно залетіли з білоруського боку, але ISW впевнені, що це російська провокація. На думку аналітиків, таким чином Кремль почав інформаційно-психологічну операцію як початок справжнього вторгнення.

Інцидент з повітряними кулями відбувся 21 березня, написали польські медіа, на які посилають аналітики Інституту. У полях виявили п'ять куль та 10 пакунків. При цьому подібні інциденти активізувались з жовтня 2025 року, а з січня 2026 їх зафіксували п'ять разів. У звіті нагадали, що аналогічні випадки відбувались на території усіх країн Балтії та в інших країнах Європи, та підсумували, що, ймовірно, відбувається інформаційно-психологічна операція для підготовки війни з НАТО.

"[РФ використовує повітряні кулі] в рамках своїх зусиль "Нульова фаза" — інформаційно-психологічної фази створення умов для підготовки до можливої ​​війни між НАТО та Росією в майбутньому", — написали аналітики ISW.

Зауважмо, на сторінці X поліції Підляського воєводства є інформація про появу аеростатів 21 березня. На фото — цілі та пошматовані кулі, коробки, міцно прив'язані до літаючих об'єктів. На порталі RMF24 уточнили, що в коробках було 3000 контрабандних цигарок, а інциденти стались у Ломжинському, Монецькому, Сем'ятичському, Більському та Білостоцькому повітах.

РФ готує війну в Європі — деталі

У січні 2026 року ISW опублікував карту інцидентів різного роду, пов'язаних з РФ, які стались в країнах Балтії, в Білорусі та в інших країнах Європи-членах НАТО. Бачимо, що найбільша кількість інцидентів — у точці, в якій сходяться кордони Білорусі, Польщі та України в районі Бреста. Інші зона підвищеної уваги аеростатів РФ — це Сувальський коридор на кордоні Литви та Польщі. Також були інциденти в Латвії та Естонії, показує інфографіка аналітиків, створена на основі відритих даних. На карті позначено інциденти з повітряними об'єктами — кулями та дронами — з вересня 2025 по січень 2026: нарахували понад 20 інцидентів протягом чотирьох місяців.

РФ готує війну в Європі — карта появи повітряних об'єктів вересень 2025-січень 2026, ISW Фото: ISW

Зазначимо, раніше у березні німецький таблоїд Bild опублікував статтю про можливе гібридне вторгнення РФ у Естонію. Згідно з даними журналістів, Кремль може планувати створити "Нарвську народну республіку" завдяки діям російськомовних агентів у країнах Балтії.

Тим часом у соцмережі згадали про плани вторгнення РФ у Балтію, які Bild публікував з 2024 року. На карті — кілька можливих сценаріїв. Перший — атака на Естонію: вторгнення через Нарву та ривок до Таллінна. Другий — вторгнення в Латвію з проривом в Естонію та Литву. Третій — атака на Сувальский коридор та Литву.

Нагадуємо, 20 березня стало відомо про появу літака Су-30 ЗС РФ у повітряному просторі Естонії: як відреагувала авіація НАТО.