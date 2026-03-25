Новые дроны Quantum Systems: как Jäger, RAT и Sparta помогут сбивать "Шахеды" РФ (видео)

Quantum Systems создала дрон-перехватчик Jäger, который уже готовы к боевому применению. Кроме того, дроны-приманки RAT научат операторов перехватчиков натренироваться на сбивание "Шахедов", а платформа Sparta действует как воздушный носитель и выносит перехватчики далеко вперед. Как эти три системы вместе изменят ситуацию в системе противовоздушной обороны Украины?

Разработки Quantum Systems работают в воздухе, на земле и в воде, управляются с одной панели управления и создают "экосистему" для мультидоменных операций, говорилось в разговоре директора Александра Бережного на YouTube-канале "Милитарный". Выяснилось, что перехватчик Jäger будет производиться в Украине и максимально быстро попадет в руки экипажам ПВО. При этом платформы Sparta смогут подносить их ближе к зоне охоты на "Шахеды", а имитаторы RAT натренируют экипажи для 100-процентного поражения.

Дроны-перехватчики — рассказ о Jäger ("Охотнике") см. с 1:03:20

Разговор длился полтора часа, и руководитель Quantum Systems рассказал, ориентировочно, о восьми существующих и будущих разработках. Фокус выделил те из них, которые, вероятно, пригодятся для сбивания "Шахедов" ВС РФ.

Jäger ("Охотник") — перехватчик, который интегрируют со средствами разведки и донаведения. Устройство будут производить совместно с украинским партнером: цель такого сотрудничества — чтобы не влияли экспортные ограничения.

Sparta — универсальный дрон-носитель, который запускается с катапульт и в версии Heavy станет максимально универсальным: может переносить FPV, перехватчики, боеприпасы, модули РЭБ. На сегодня работает версия Sparta ASR, которая работает 7-8 часов и имеет дальность до 200 км.

RAT — дрон-приманка ("протошахед"), который используется для обучения экипажей. Устройство максимально похоже на "Шахед" — имеет такую же скорость, форму и сигнатуру. Его можно использовать и для разведки, и как ударный БпЛА.

Другие новые идеи, над которыми работает компания, — это мультидоменные разработки, которые, кроме воздуха, будут работать в воде и на земле, прозвучало на видео. Среди прочего, почти готов НРК, заявил представитель компании.

"Мы системно приняли решение о том, что Quantum должен перейти от одного домена, в котором мы работаем, от воздушного домена в другие измерения. И мы говорим и о земле, и о воде, и о противовоздушной истории", — подытожил гость "Милитарного".

Дроны-перехватчики — детали

Отметим, Фокус писал о других дронах-перехватчиках для сбивания "Шахедов" РФ и об экспериментальных средствах системы, которые должны усилить систему ПВО Украины. В частности, медиа рассказали о возможностях БпЛА Sting и Sting II, которые могут разгоняться до 400 км и догнать реактивный дрон РФ. Другие варианты, которыми, среди прочего, заинтересовались страны Ближнего Востока для защиты от ударов Ирана, — это P1-SUN, Ostopus и другие.

Между тем стало известно о двух экспериментальных системах ПВО. Одна из них — система Michelangelo, которая аккумулирует данные радаров и датчиков на территории Украины и координирует процесс сбивания ракет и дронов РФ. Вторая — французское изобретение, строящее "стену" или "сеть" FPV-дронов, которые будут строиться наперерез российским "Шахедам" в определенной местности.

Напоминаем, президент Зеленский сообщил, как украинские специалисты ПВО отправились на Ближний Восток на помощь странам Персидского залива. В то же время, 24 марта состоялся массированный удар ВС РФ с использованием 900 средств поражения: пропустили только 15 целей (1%).