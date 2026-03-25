Нові дрони Quantum Systems: як Jäger, RAT і Sparta допоможуть збивати "Шахеди" РФ (відео)

Quantum Systems створила дрон-перехоплювач Jäger, який вже готові до бойового застосування. Крім того, дрони-приманки RAT навчать операторів перехоплювачів натренуватись на збиття "Шахедів", а платформа Sparta діє як повітряний носій й виносить перехоплювачі далеко вперед. Як ці три системи разом змінять ситуацію в систему протиповітряної оборони України?

Розробки Quantum Systems працюють у повітрі, на землі та у воді, керуються з однієї панелі керування та створюють "екосистему" для мультидоменних операцій, ішлося у розмові директора Олександра Бережного на YouTube-каналі "Мілітарний". З'ясувалось, що перехоплювач Jäger вироблятиметься в Україні і максимально швидко потраплятиме до рук екіпажам ППО. При цьому платформи Sparta зможуть підносити їх ближче до зони полювання на "Шахеди", а імітатори RAT натренують екіпажі для 100-відсоткового ураження.

Дрони-перехоплювачі — розповідь про Jäger ("Мисливця")

Розмова тривала півтори години, і керівник Quantum Systems розповів, орієнтовно, про вісім існуючих та майбутніх розробок. Фокус виділив ті з них, які, ймовірно, стануть у нагоді для збиття "Шахедів" ЗС РФ.

Jäger ("Мисливець") — перехоплювач, який інтегрують з засобами розвідки та донаведення. Пристрій вироблятимуть спільно з українським партнером: мета такої співпраці — щоб не впливали експортні обмеження.

Sparta — універсальний дрон-носій, який запускається з катапуольти та у версії Heavy стане максимально універсальним: може переносити FPV, перехоплювачі, боєприпаси, модулі РЕБ. На сьогодні працює версія Sparta ASR, яка працює 7-8 годин і має дальність до 200 км.

RAT — дрон-приманка ("протошахед"), який використовується для навчання екіпажів. Пристрій максимально схожий на "Шахед" — має таку ж швидкість, форму та сигнатуру. Його можна використовувати і для розвідки, і як ударний БпЛА.

Інші нові ідеї, над якими працює компанія, — це мультидоменні розробки, які, окрім повітря, працюватимуть у воді та на землі, пролунало на відео. Серед іншого, майже готовий НРК, заявив представник компанії.

"Ми системно прийняли рішення про те, що Quantum має перейти від одного домену, в якому ми працюємо, від повітряного домену в інші виміри. І ми кажемо і про землю, і про воду, і про протиповітряну історію", — підсумував гість "Мілітарного".

Дрони-перехоплювачі — деталі

Зазначимо, Фокус писав про інші дрони-перехоплювачі для збиття "Шахедів" РФ і про експериментальні засоби системи, які мають посилити систему ППО України. Зокрема, медіа розповіли про можливості БпЛА Sting та Sting II, які можуть розганятись до 400 км та наздогнати реактивний дрон РФ. Інші варіанти, якими, серед іншого, зацікавились країни Близького Сходу задля захисту від ударів Ірану, — це P1-SUN, Ostopus та інші.

Тим часом стало відомо про дві експериментальні системи ППО. Одна з них — система Michelangelo, яка акумулює дані радарів та датчиків на території України та координує процес збиття ракет та дронів РФ. Друга — французький винахід: будівництво "стіни" або "сітки" FPV-дронів, які будуватимуться навперейми російським "Шахедам" у певній місцевості.

Нагадуємо, президент Зеленський повідомив, як українські фахівці ППО вирушили на Близький Схід на допомогу країнам Перської затоки. Водночас, 24 березня відбувся масований удар ЗС РФ з використанням 900 засобів ураження: пропустили лише 15 цілей (1%).