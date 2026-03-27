В Харькове прогремели взрывы: россияне атаковали город ракетой и дронами, есть раненые

Россияне в ночь на 27 марта ударили по Харькову ракетой, в результате чего известно о раненых. Зафиксирован ракетный удар по многоквартирному жилому дому. Также россияне атаковали город дронами.

Враг совершил атаку по Киевскому району города. Об этом сообщил городской голова Харькова Игорь Терехов в своем Telegram-канале.

"Зафиксирован удар ракетой по Киевскому району, есть раненые. Детали уточняем", — отметил Терехов.

Через несколько минут Терехов добавил, что российская ракета попала в многоквартирный жилой дом.

"По уточненной информации — произошло попадание ракеты в многоквартирный дом", — отметил мэр.

Информация о последствиях атаки на город и количестве пострадавших устанавливается.

Атака на Харьков — что известно

Около 00:30 часов мониторинговые каналы предупредили о пуске вражеской цели на Харьков. Воздушные силы перед этим писали об активности вражеской тактической авиации на юго-восточном и восточном направлениях, а также об угрозе применения россиянами авиационных средств поражения.

Через несколько минут СМИ сообщили, что в городе прогремел взрыв.

Около 01:00 часов в городе и в окрестностях были слышны повторные звуки взрывов. По информации местных каналов, на этот раз враг направил на Харьков ударные беспилотники, работали силы противовоздушной обороны.

Впоследствии Игорь Терехов подтвердил атаку БпЛА на город. По его данным, произошло попадание в Киевском районе Харькова.

Напомним, 26 марта россияне атаковали Днепр "Шахедами": дрон влетел в многоэтажный жилой дом.

25 марта россияне атаковали Харьков "Шахедами" с многоканальными антеннами, которые трудно подавить РЭБ.