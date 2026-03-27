У Харкові прогриміли вибухи: росіяни атакували місто ракетою та дронами, є поранені

Росіяни у ніч на 27 березня вдарили по Харкову ракетою, внаслідок чого відомо про поранених. Зафіксовано ракетний удар по багатоквартирному житловому будинку. Також росіяни атакували місто дронами.

Ворог здійснив атаку по Київському району міста. Про це повідомив міський голова Харкова Ігор Терехов у своєму Telegram-каналі.

"Зафіксовано удар ракетою по Київському району, є поранені. Деталі уточнюємо", — зазначив Терехов.

Через кілька хвилин Терехов додав, що російська ракета влучила у багатоквартирний житловий будинок.

"За уточненою інформацією — відбулося потрапляння ракети у багатоквартирний будинок", — зазначив мер.

Інформація щодо наслідків атаки на місто та кількості постраждалих встановлюється.

Атака на Харків — що відомо

Близько 00:30 години моніторингові канали попередили про пуск ворожої цілі на Харків. Повітряні сили перед цим писали про активність ворожої тактичної авіації на південно-східному та східному напрямках, а також про загрозу застосування росіянами авіаційних засобів ураження.

Відео дня

Через кілька хвилин ЗМІ повідомили, що у місті пролунав вибух.

Близько 01:00 години у місті та на околицях було чутно повторні звуки вибухів. За інформацією місцевих каналів, цього разу ворог спрямував на Харків ударні безпілотники, працювали сили протиповітряної оборони.

Згодом Ігор Терехов підтвердив атаку БпЛА на місто. За його даними, відбулося влучання у Київському районі Харкова.

Новина доповнюється…

Нагадаємо, 26 березня росіяни атакували Дніпро "Шахедами": дрон влетів у багатоповерховий житловий будинок.

25 березня росіяни атакували Харків "Шахедами" з багатоканальними антенами, які важко придушити РЕБ.