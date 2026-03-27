"Не является приоритетом": стоимость топлива ставит под угрозу военные операции ВСУ, — Politico

Из-за резкого повышения цен дизельное топливо в первую очередь выделяют боевым подразделениям, которые сдерживают российское наступление, а для тех подразделений, которые не находятся на передовой, вводят нормированное распределение.

Энергетический кризис, возникший в результате войны в Иране, ставит под угрозу поставки топлива в Украину и проведение военных операций, пишет Politico.

Двое военных, которые находятся на территории Украины, рассказали журналистам, что последние подорожания негативно сказываются на их запасах топлива для боевой техники, такой как танки, артиллерия и бронетранспортеры.

"Цены на топливо ужасные. Даже в вооруженных силах мы сейчас очень ограничены в топливе", — сказал один из украинских военных.

Другой боец рассказал, что дизельное топливо в первую очередь выделяют боевым подразделениям, которые сдерживают медленное наступление российских войск на востоке страны.

"Мы не на передовой. Поэтому мы не являемся приоритетом... Наши танки и другая техника не передвигаются часто, поэтому нам не так срочно нужно дизельное топливо, как, скажем, другим подразделениям", — пояснил он.

Журнаилсты подчеркнули, что оба бойца рассказали о введении нормированного распределения, хотя и добавили, что ситуация не является критической.

"Цены на бензин для украинских гражданских лиц также стремительно выросли, что подогревает инфляцию и увеличивает счета на заправках для населения, которое и без того ежедневно подвергается российским атакам", — говорится в материале.

В то же время представитель Министерства энергетики Украины в ответе, направленном по электронной почте, заявил, что "на украинском рынке нет дефицита топлива":

"Правительство Украины в сотрудничестве с участниками рынка продолжает диверсифицировать пути поставки, чтобы обеспечить достаточный уровень запасов топлива для нужд Вооруженных сил, промышленности и населения", — говорится в ответе.

В Минэнерго уточнили, что главным приоритетом является бесперебойная поставка топлива для ВСУ и служб экстренной помощи, а затем — для сельскохозяйственного сектора.

Авторы материала также указали, что Кремль сейчас получает выгоду от стремительного роста цен на нефть, тогда как президент США Дональд Трамп объявил о временном ослаблении санкций в отношении России и ее союзника Ирана.

"Эта ситуация уже создает основания для возобновления дискуссии в некоторых частях Запада по ослаблению давления на Россию. Если эта дискуссия наберет обороты, это может нанести больший вред военным усилиям Украины, чем одни только цены на энергоносители", — отметил аналитик Джон Гелин.

По его словам, повышение цен на энергоносители скажется на государственном бюджете Украины в случае продолжения войны против Ирана.

