"Не является приоритетом": стоимость топлива ставит под угрозу военные операции ВСУ, — Politico
Из-за резкого повышения цен дизельное топливо в первую очередь выделяют боевым подразделениям, которые сдерживают российское наступление, а для тех подразделений, которые не находятся на передовой, вводят нормированное распределение.
Энергетический кризис, возникший в результате войны в Иране, ставит под угрозу поставки топлива в Украину и проведение военных операций, пишет Politico.
Двое военных, которые находятся на территории Украины, рассказали журналистам, что последние подорожания негативно сказываются на их запасах топлива для боевой техники, такой как танки, артиллерия и бронетранспортеры.
"Цены на топливо ужасные. Даже в вооруженных силах мы сейчас очень ограничены в топливе", — сказал один из украинских военных.
Другой боец рассказал, что дизельное топливо в первую очередь выделяют боевым подразделениям, которые сдерживают медленное наступление российских войск на востоке страны.
"Мы не на передовой. Поэтому мы не являемся приоритетом... Наши танки и другая техника не передвигаются часто, поэтому нам не так срочно нужно дизельное топливо, как, скажем, другим подразделениям", — пояснил он.
Журнаилсты подчеркнули, что оба бойца рассказали о введении нормированного распределения, хотя и добавили, что ситуация не является критической.
"Цены на бензин для украинских гражданских лиц также стремительно выросли, что подогревает инфляцию и увеличивает счета на заправках для населения, которое и без того ежедневно подвергается российским атакам", — говорится в материале.
В то же время представитель Министерства энергетики Украины в ответе, направленном по электронной почте, заявил, что "на украинском рынке нет дефицита топлива":
"Правительство Украины в сотрудничестве с участниками рынка продолжает диверсифицировать пути поставки, чтобы обеспечить достаточный уровень запасов топлива для нужд Вооруженных сил, промышленности и населения", — говорится в ответе.
В Минэнерго уточнили, что главным приоритетом является бесперебойная поставка топлива для ВСУ и служб экстренной помощи, а затем — для сельскохозяйственного сектора.
Авторы материала также указали, что Кремль сейчас получает выгоду от стремительного роста цен на нефть, тогда как президент США Дональд Трамп объявил о временном ослаблении санкций в отношении России и ее союзника Ирана.
"Эта ситуация уже создает основания для возобновления дискуссии в некоторых частях Запада по ослаблению давления на Россию. Если эта дискуссия наберет обороты, это может нанести больший вред военным усилиям Украины, чем одни только цены на энергоносители", — отметил аналитик Джон Гелин.
По его словам, повышение цен на энергоносители скажется на государственном бюджете Украины в случае продолжения войны против Ирана.
