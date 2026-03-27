"Не є пріоритетом": вартість пального ставить під загрозу військові операції ЗСУ, — Politico

Через різке півдищення цін дизельне паливо насамперед виділяють бойовим підрозділам, які стримують російський наступ, а для тих підрозділів, які не перебувають на передовій, вводять нормований розподіл.

Енергетична криза, що виникла внаслідок війни в Ірані, ставить під загрозу постачання палива до України та проведення військових операцій, пише Politico.

Двоє військових, які перебувають на території України, розповіли журналістам, що останні подорожчання негативно позначаються на їхніх запасах палива для бойової техніки, такої як танки, артилерія та бронетранспортери.

"Ціни на паливо жахливі. Навіть у збройних силах ми зараз дуже обмежені в паливі", — сказав один із українських військових.

Інший боєць розповів, що дизельне паливо в першу чергу виділяють бойовим підрозділам, які стримують повільний наступ російських військ на сході країни.

"Ми не на передовій. Тому ми не є пріоритетом… Наші танки та інша техніка не пересуваються часто, тому нам не так нагально потрібно дизельне паливо, як, скажімо, іншим підрозділам", — пояснив він.

Журнаілсти підкреслили, що обидва бійці розповіли про введення нормованого розподілу, хоча й додали, що ситуація не є критичною.

"Ціни на бензин для українських цивільних громадян також стрімко зросли, що підігріває інфляцію та збільшує рахунки на заправках для населення, яке й без того щодня зазнає російських атак", — йдеться у матеріалі.

Водночас представник Міністерства енергетики України у відповіді, надісланій електронною поштою, заявив, що "на українському ринку немає дефіциту палива":

"Уряд України у співпраці з учасниками ринку продовжує диверсифікувати шляхи постачання, щоб забезпечити достатній рівень запасів палива для потреб Збройних сил, промисловості та населення", — зазначено у відповіді.

В Міненерго уточнили, що головним пріоритетом є безперебійне постачання палива для ЗСУ та служб екстреної допомоги, а потім — для сільськогосподарського сектору.

Автори матеріалу також вказали, що Кремль наразі отримує вигоду від стрімкого зростання цін на нафту, тоді як президент США Дональд Трамп оголосив про тимчасове послаблення санкцій щодо Росії та її союзника Ірану.

"Ця ситуація вже створює підстави для поновлення дискусії в деяких частинах Заходу щодо послаблення тиску на Росію. Якщо ця дискусія набере обертів, це може завдати більшої шкоди військовим зусиллям України, ніж самі лише ціни на енергоносії", — наголосив аналітик Джон Гелін.

За його словами, підвищення цін на енергоносії позначиться на державному бюджеті України в разі продовження війни проти Ірану.

