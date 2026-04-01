Под утро россияне массированно запустили "Шахеды" по Украине: дроны добрались до западных областей (карта)

Под утро 1 апреля россияне массированно запустили по территории Украины ударные беспилотники типа "Шахед". Десятки дронов зафиксированы в ряде центральных, южных, северных, восточных областей, вражеские БпЛА добрались до западных регионов.

Воздушную тревогу из-за угрозы ударов объявили в Винницкой, Днепропетровской, Донецкой, Житомирской, Запорожской, Киевской, Кировоградской, Николаевской, Одесской, Полтавской, Ровненской, Сумской, Тернопольской, Харьковской, Херсонской, Хмельницкой, Черкасской, Черновицкой, Черниговской областях и в Киеве. Фокус собрал все, что известно об утренней атаке россиян.

Тревога по Украине начала распространяться около 03:00 часов. Воздушные силы предупреждали о движении вражеских БпЛА на Сумщине, Днепропетровщине, Николаевщине и Херсонщине.

Новость дополняется...