Під ранок росіяни масовано запустили "Шахеди" по Україні: дрони дісталися західних областей (карта)

Під ранок 1 квітня росіяни масовано запустили по території України ударні безпілотники типу "Шахед". Десятки дронів зафіксовані у низці центральних, південних, північних, східних областей, ворожі БпЛА дісталися західних регіонів.

Повітряну тривогу через загрозу ударів оголосили у Вінницькій, Волинській, Дніпропетровській, Донецькій, Житомирській, Запорізькій, Київській, Кіровоградській, Львівській, Миколаївській, Одеській, Полтавській, Рівненській, Сумській, Тернопільській, Харківській, Херсонській, Хмельницькій, Черкаській, Чернівецькій, Чернігівській областях та у Києві. Фокус зібрав усе, що відомо про ранку атаку росіян.

Тривога Україною почала поширюватися близько 03:00 години. Повітряні сили попереджали про рух ворожих БпЛА на Сумщині, Дніпропетровщині, Миколаївщині та Херсонщині.

Станом на 04:20 годину, ворожі БпЛА вже були зафіксовані у різних регіонах країни. Повітряні сили попереджали про загрозу:

з Херсонщини через північний схід Миколаївщини — БпЛА курсом на Кіровоградщину;

групи БпЛА на Кіровоградщині — курсом північно-західним;

БпЛА на Миколаївщині — курсом на Вознесенськ;

БпЛА на Дніпропетровщині — курсом на Кам'янське та Дніпро;

БпЛА на Вінниччині — курсом західним та північно-західним;

БпЛА на Київщині в районі населених пунктів Переяслав, Баришівка, Яготин та Згурівка — курсом західним та південно-західним;

БпЛА на Сумщині — курсом на Чернігівщину.

Згодом дрони з Вінниччини перелетіли у Хмельницьку область, а звідти взяли курс на Тернопільщину, зазначили військові.

Моніторинговий канал "Стратегічна авіація РФ" повідомив, що станом на 05:10 годину у повітряному просторі України зафіксовано щонайменше 75 ворожих дронів. Найбільші скупчення БпЛА було зафіксовано над Черкащиною, Хмельниччиною, Кіровоградщиною.

"Стратегічна авіація РФ" | приблизна мапа руху "Шахедів" над Україною станом на 05:10

Близько 05:50 години у Сумах на тлі атаки дронів пролунали вибухи, повідомили ЗМІ.

Інформація про наслідки атаки встановлюється.

Нагадаємо, у ніч на 1 квітня росіяни атакували Хмельницький "Шахедом": здійнялася пожежа на місцевому підприємстві і пошкоджені житлові будинки.

У ніч на 31 березня ворог скинув авіамбомби у житловому секторі на Сумщині: у місті зафіксовані руйнування та є постраждалі.