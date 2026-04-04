Мировой рекорд: пилот ВСУ сбил "шахед" перехватчиком на расстоянии 500 километров (видео)

Оператор подразделения "Bulava" Отдельной Президентской бригады имени Богдана Хмельницкого Роман с позывным "Халк" сбил два ирано-российских "шахеда". Сам военный находился на рекордном в мировой практике расстоянии от точки сбития.

Военный смог поразить два вражеских беспилотника с помощью дрона-перехватчика STING на расстоянии в 500 километров. Об этом говорится в сообщении компании-производителя "Дикие Шершни" в Telegram.

"Роман "Халк" из подразделения BULAVA сбил два шахеда, которые были от него на расстоянии 500 километров", — говорится в заявлении.

В "Диких Шершней" говорят, что такая практика сбивания вражеских дронов произошла впервые. Ведь никто до украинского военного не пробовал "на таком расстоянии от точки старта сбить и не один, а два шахеда".

"Поэтому когда мы говорим: дальше — больше. Это не просто слова! Поэтому дальше — больше", — указывают представители компании, намекая на дальнейшее успешное применение дронов-перехватчиков.

Відео дня

25 марта компания "Дикие Шершни" сообщала, что Роман "Халк" и его собрат Виктор "Шустрый" смогли за одну ночь сбить вместе 23 российских ударных БПЛА с помощью дронов-перехватчиков.

Ранее Фокус сообщал о тестировании дрона-перехватчика Eclipse. Украинская компания Kolos Defense представила новый дрон самолетного типа Eclipse, предназначенный для перехвата вражеских беспилотников.

Впоследствии стало известно, что Украина создает рои перехватчиков для сбивания "Шахедов". СМИ указывают два вероятных сценария — когда один оператор сможет на месте или дистанционно управлять роем перехватчиков, или когда дроны будут "общаться" между собой для лучшей отработки по российской цели.