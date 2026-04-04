Світовий рекорд: пілот ЗСУ збив "шахед" перехоплювачем на відстані 500 кілометрів (відео)

Оператор підрозділу "Bulava" Окремої Президентської бригади імені Богдана Хмельницького Роман з позивним "Халк" збив два ірано-російських "шахеди". Сам військовий перебував на рекордній в світовій практиці відстані від точки збиття.

Військовий зміг уразити два ворожих безпілотники за допомогою дрона-перехоплювача STING на відстані в 500 кілометрів. Про це йдеться в повідомленні компанії-виробника "Дикі Шершні" в Telegram.

"Роман "Халк" з підрозділу BULAVA збив два шахеда, які були від нього на відстані 500 кілометрів", — йдеться в заяві.

В "Диких Шершнів" кажуть, що така практика збиття ворожих дронів сталася вперше. Адже ніхто до українського військового не пробував "на такій відстані від точки старту збити і не один, а два шахеди".

"Тому коли ми кажемо: далі — більше. Це не просто слова! Тож далі — більше", — вказують представники компанії, натякаючи на подальше успішне застосування дронів-перехоплювачів.

25 березня компанія "Дикі Шершні" повідомляла, що Роман "Халк" і його побратим Віктор "Шустрий" змогли за одну ніч збити разом 23 російських ударних БПЛА за допомогою дронів-перехоплювачів.

