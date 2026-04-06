Ресурс есть, но мотивации не хватает: Украина может воевать 10 лет и даже больше, — нардеп

Украина имеет достаточный человеческий ресурс, чтобы вести войну еще как минимум десятилетие, однако ключевой проблемой остается эффективное управление этими людьми и их мотивация. В то же время страна сталкивается с глубоким кризисом мобилизации на фоне затяжной войны с Россией и снижения международного внимания.

Как пишет издание The Independent со ссылкой на украинских чиновников и военных, несмотря на значительный мобилизационный потенциал, Украина переживает серьезные трудности с призывом и содержанием личного состава.

Так, председатель комитета Верховной Рады по иностранным делам Александр Мережко в комментарии журналистам отметил, что проблема заключается не в количестве людей. По его словам, решающим является психологический фактор, ведь украинцы неохотно идут в армию из-за отсутствия четких сроков службы и понятных ротаций. Он подчеркивает, что при наличии определенных условий — например, службы в течение конкретного периода — уровень мобилизации был бы значительно выше.

По данным, озвученным ранее министром обороны Михаилом Федоровым, около 2 миллионов украинцев уклоняются от мобилизации. Кроме того, с 2022 года открыто примерно 290 тысяч уголовных дел против военных за самовольное оставление частей.

В то же время ситуация осложняется изменением характера войны. Если в начале полномасштабного вторжения Украина опиралась на волну добровольцев, то сейчас конфликт перешел в фазу истощения. Многие военные воспринимают службу как "билет в один конец", поскольку ротации происходят нерегулярно, а сроки службы остаются неопределенными.

Журналисты издания также пообщались с украинцами, которые избегают призыва. Один из них рассказал, что в начале войны сам стремился вступить в армию, однако впоследствии разочаровался из-за несправедливости системы, коррупции и неравенства условий. Сейчас он остается дома и ухаживает за больным отцом, но не исключает, что присоединится к армии в случае прямой угрозы Киеву.

Издание обращает внимание и на сложную ситуацию на передовой. В частности, военные разведывательных подразделений сообщают об истощении после лет непрерывной службы. В то же время их не спешат заменять из-за высокой ценности приобретенного опыта. Часть бойцов вынуждена менять специализацию — например, переходить из пехоты к работе с беспилотниками.

Несмотря на кадровые трудности, Украина остается более эффективной на поле боя, чем Россия. По оценкам, соотношение потерь составляет примерно один погибший украинец на восемь или более российских военных.

В то же время на ситуацию влияют и внешние факторы. Ранее президент Владимир Зеленский выражал обеспокоенность тем, что обострение на Ближнем Востоке и смещение внимания США могут ослабить поддержку Украины. В это же время мирные переговоры остаются безрезультатными, а Россия продолжает активные наступательные действия.

Параллельно в Украине продолжается трансформация армии — от советской модели к современной, с акцентом на технологии и использование беспилотников. Как отмечает The Independent, Министерство обороны пытается внедрить системы управления на основе данных и усилить контроль, чтобы уменьшить коррупцию и повысить эффективность.

Впрочем, для разрешения кризиса, по мнению военного руководства, необходима не столько массовая мобилизация, сколько повышение качества управления, подготовки и доверия к командованию. В целом, именно это может стать ключом к стабилизации ситуации и обеспечению необходимой численности войска.

Напомним, что, как заявлял Главнокомандующий ВСУ Александр Сырский, в общевойсковой подготовке решено провести изменения с акцентом на противодействие вражеским дронам и работу с БпЛА. По его словам, в условиях превосходства РФ в живой силе и технике Украина делает ставку на качество подготовки военных, совершенствование учебных программ и повышение эффективности использования вооружения.

Также Фокус писал, что в одну из воинских частей в Украине прибыли мобилизованные граждане, которые, по предварительным данным, могут оказаться непригодными к службе в армии. По данным военного омбудсмена Ольги Решетиловой, данный случай касается около 2 тысяч человек.