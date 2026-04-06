Ресурс є, але мотивації бракує: Україна може воювати 10 років і навіть більше, — нардеп

Україна має достатній людський ресурс, щоб вести війну ще щонайменше десятиліття, однак ключовою проблемою залишається ефективне управління цими людьми та їхня мотивація. Водночас країна стикається з глибокою кризою мобілізації на тлі затяжної війни з Росією та зниження міжнародної уваги.

Як пише видання The Independent з посиланням на українських посадовців та військових, попри значний мобілізаційний потенціал, Україна переживає серйозні труднощі із призовом і утриманням особового складу.

Так, голова комітету Верховної Ради у закордонних справах Олександр Мережко у коментарі журналістам наголосив, що проблема полягає не в кількості людей. За його словами, вирішальним є психологічний фактор, адже українці неохоче йдуть до війська через відсутність чітких термінів служби та зрозумілих ротацій. Він підкреслює, що за наявності визначених умов — наприклад, служби протягом конкретного періоду — рівень мобілізації був би значно вищим.

Відео дня

За даними, озвученими раніше міністром оборони Михайлом Федоровим, близько 2 мільйонів українців ухиляються від мобілізації. Крім того, з 2022 року відкрито приблизно 290 тисяч кримінальних справ проти військових за самовільне залишення частин.

Водночас ситуація ускладнюється зміною характеру війни. Якщо на початку повномасштабного вторгнення Україна спиралася на хвилю добровольців, то нині конфлікт перейшов у фазу виснаження. Багато військових сприймають службу як "квиток в один кінець", оскільки ротації відбуваються нерегулярно, а терміни служби залишаються невизначеними.

Журналісти видання також поспілкувалися з українцями, які уникають призову. Один із них розповів, що на початку війни сам прагнув вступити до війська, однак згодом розчарувався через несправедливість системи, корупцію та нерівність умов. Наразі він залишається вдома та доглядає за хворим батьком, але не виключає, що долучиться до війська у разі прямої загрози Києву.

Видання звертає увагу і на складну ситуацію на передовій. Зокрема, військові розвідувальних підрозділів повідомляють про виснаження після років безперервної служби. Водночас їх не поспішають замінювати через високу цінність набутого досвіду. Частина бійців змушена змінювати спеціалізацію — наприклад, переходити з піхоти до роботи з безпілотниками.

Попри кадрові труднощі, Україна залишається ефективнішою на полі бою, ніж Росія. За оцінками, співвідношення втрат становить приблизно один загиблий українець на вісім або більше російських військових.

Водночас на ситуацію впливають і зовнішні фактори. Раніше президент Володимир Зеленський висловлював занепокоєння тим, що загострення на Близькому Сході та зміщення уваги США можуть послабити підтримку України. У цей же час мирні переговори залишаються безрезультатними, а Росія продовжує активні наступальні дії.

Паралельно в Україні триває трансформація армії — від радянської моделі до сучасної, з акцентом на технології та використання безпілотників. Як зазначає The Independent, Міністерство оборони намагається впровадити системи управління на основі даних і посилити контроль, щоб зменшити корупцію та підвищити ефективність.

Втім, для вирішення кризи, на думку військового керівництва, необхідна не стільки масова мобілізація, скільки підвищення якості управління, підготовки та довіри до командування. В цілому, саме це може стати ключем до стабілізації ситуації та забезпечення необхідної чисельності війська.

Нагадаємо, що, як заявляв Головнокомандувач ЗСУ Олександр Сирський, у загальновійськовій підготовці вирішено провести зміни з акцентом на протидію ворожим дронам та роботу з БпЛА. За його словами, в умовах переваги РФ у живій силі й техніці Україна робить ставку на якість підготовки військових, удосконалення навчальних програм і підвищення ефективності використання озброєння.

Також Фокус писав, що до однієї з військових частин в Україні прибули мобілізовані громадяни, які, за попередніми даними, можуть виявитися непридатними до служби в армії. За даними військової омбудсменки Ольги Решетилової, даний випадок стосується близько 2 тисяч осіб.