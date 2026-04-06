"Будет громко": в Украине появилась новая артиллерийская бригада "Грегит" (видео)

2-й корпус Национальной гвардии Украины "Хартия" официально представил новую артиллерийскую бригаду, которая была создана совсем недавно.

На Instagram-странице "Грегита" указано, что это 7-я артиллерийская бригада. Это новое специализированное подразделение в составе Национальной гвардии Украины, предназначенное для высокоточного поражения врага. "Грегит" уже здесь. Будет громко", — сказано в коротком сообщении "Хартии".

Ранее сообщения о бригаде "Грегит" появлялись в контексте сообщений о 2-м корпусе Национальной гвардии Украины "Хартия". Понятно, что это новое боевое подразделение.

Артиллерийская бригада "Грегит" — что известно

Стоит напомнить, что 2-й корпус "Хартия" базируется на 13-й бригаде и является инновационным центром НГУ. В его состав входят такие известные подразделения, как "Спартан", "Рубеж", 17-я бригада "Рейд" (Полтава) и 18-я бригада "Восток" (Славянск). Также частью корпуса является новосозданная 7-я артиллерийская бригада "Грегит", 21-й полк беспилотных систем и 23-й штурмовой полк.

Відео дня

В конце марта в "Хартии" сообщали, что кроме "Грегита" на базе корпуса также был создан батальон беспилотных систем "Лава", а также к ним присоединился отряд БпС "Тайфун".

У новой бригады пока нет официального лозунга, но уже есть символика. Командиром вероятно является Виталий Корниенко.

Название новая бригада вероятно получила в честь горы в Карпатах. Грегит, высотой 1472 метра, находится в массиве Покутско-Буковинские Карпаты. это самая высокая вершина Косовского района Ивано-Франковской области, а затем самая высокая в Национальном природном парке "Гуцульщина". На туристических сайтах отмечают, что многие вершины, как и Грегит, покрыты горгонами (цикотами), или как говорят в этой части Карпат — греготами — большими камнями-песчаниками, поросшими мхом салатового оттенка. Когда идешь по тем камням, то они цокают, горгочут или грегочут. Отсюда и второе название горы Гергит. Также эта гора имеет мистическую репутацию — на камнях на ее склонах есть много искусственных углублений, которые некоторые ученые считают чашами для жертвоприношений. Также здесь прятался с опрышками легендарный Довбуш.

