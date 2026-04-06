"Буде гучно": в Україні з'явилась нова артилерійська бригада "Грегіт" (відео)

2-й корпус Національної гвардії України "Хартія" офіційно представив нову артилерійську бригаду, яка була створена зовсім недавно.

На Instagram-сторінці "Грегіту" зазначено, що це 7-ма артилерійська бригада. Це новий спеціалізований підрозділ у складі Національної гвардії України, призначений для високоточного ураження ворога. "Грегіт" вже тут. Буде гучно", - сказано в короткому повідомленні "Хартії".

"Хартія" представила нову артилерійську бригаду "Грегіт"

Раніше повідомлення про бригаду "Грегіт" з'являлись у контексті повідомлень про 2-й корпус Національної гвардії України "Хартія". Зрозуміло, що це новий бойовий підрозділ.

Артилерійська бригада "Грегіт" – що відомо

Варто нагадати, що 2-й корпус "Хартія" базується на 13-й бригаді та є інноваційним центром НГУ. До його складу входять такі відомі підрозділи, як "Спартан", "Рубіж", 17-та бригада "Рейд" (Полтава) та 18-та бригада "Схід" (Слов’янськ). Також частиною корпусу є новостворена 7-ма артилерійська бригада "Грегіт", 21-й полк безпілотних систем та 23-й штурмовий полк.

Наприкінці березня у "Хартії" повідомляли, що окрім "Грегіту" на базі корпусу також було створено батальйон безпілотних систем "Лава", а також до них долучився загін БпС "Тайфун".

У нової бригади поки немає офіційного гасла, але вже є символіка. Командиром ймовірно є Віталій Корнієнко.

Назву нова бригада ймовірно отримала на честь гори у Карпатах. Грегіт, висотою 1472 метри, знаходиться у масиві Покутсько-Буковинські Карпати. це найвища вершина Косівського району Івано-Франківської області, а відтак найвища у Національному природному парку "Гуцульщина". Н туристичних сайтах зазначають, що багато вершин, як і Грегіт, вкриті горгонами (цикотами), або як кажуть у цій частині Карпат – ґреґотами – великими каменями-пісковиками, порослими мохом салатового відтінку. Коли йдеш по тих каменюках, то вони цокають, ґорґочуть або ґреґочуть. Звідси й друга назва гори Ґерґіт. Також ця гора має містичну репутацію – на каменях на її склонах є багато штучних заглиблень, які деякі вчені вважають чашами для жертвоприношень. Також тут ховався із опришками легендарний Довбуш.

