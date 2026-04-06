Оружие, которое США готовили для повстанцев в Иране, украли, — Трамп

Президент США Дональд Трамп рассказал о неудачной попытке отправить оружие повстанцам в Иране.

Американский президент признался, что оружие, которое должно было достаться народу Ирана, забрали те через кого его отправляли. Об этом глава Белого дома рассказал во время торжеств на Пасху, сообщает Clash Report.

"Мы отправили несколько единиц оружия; они должны были попасть к народу Ирана. Знаете что случилось? Те, через кого мы отправляли, оставили его себе. Я очень недоволен одной группой людей, и они за это дорого заплатят", — сказал американский лидер.

И хотя Дональд Трамп прямо не сказал, кто присвоил себе американское оружие, но вероятно политик намекнул на курдов. Ведь курдские военные отряды, которые базируются в Ираке, должны были перейти в наступление против сил иранского режима и начать наземную операцию в Иране 2 марта. Об этом сообщала старший продюсер израильского телеканала i24NEWS Юлия Побегайлова со ссылкой на собственные источники в курдских вооруженных кругах.

Ситуация на Ближнем Востоке: что происходит сегодня

Напомним, что, как писало издание Axios, Соединенные Штаты, Иран вместе с региональными посредниками обсуждают возможность заключения договоренности о 45-дневном прекращении огня.

Также Европейский Союз предостерег США, что удары по электростанциям и мостам в Иране, если Тегеран не разблокирует Ормузский пролив, будут незаконными и могут рассматриваться как военное преступление.