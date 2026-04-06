Зброю, яку США готували для повстанців в Ірані, вкрали, — Трамп

Президент США Дональд Трамп розповів про невдалу спробу відправити зброю повстанцям в Ірані.

Американський президент зізнався, що зброю, яка мала дістатися народу Ірану, забрали ті через кого її відправляли. Про це гоподар Білого дому розповів під час урочистостей на Великдень, повідомляє Clash Report.

"Ми відправили кілька одиниць зброї; вони мали потрапити до народу Ірану. Знаєте що сталося? Ті, через кого ми відправляли, залишили його собі. Я дуже невдоволений однією групою людей, і вони за це дорого заплатять", — сказав американський лідер.

І хоч Дональд Трамп прямо не сказав, хто привласнив собі американську зброю, але ймовірно політик натякнув на курдів. Адже курдські військові загони, які базуються в Іраку, мали перейти у наступ проти сил іранського режиму та розпочати наземну операцію в Ірані 2 березня. Про це повідомляла старша продюсерка ізраїльського телеканалу i24NEWS Юлія Побегайлова з посиланням на власні джерела в курдських збройних колах.

Нагадаємо, що, як писало видання Axios, Сполучені Штати, Іран разом з регіональними посередниками обговорюють можливість укладання домовленості про 45-денне припинення вогню.

Також Європейський Союз застеріг США, що удари по електростанціях і мостах в Ірані, якщо Тегеран не розблокує Ормузьку протоку, будуть незаконними та можуть розглядатися як воєнний злочин.