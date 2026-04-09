Возвращение павших: в Украину доставили 1000 тел военных

В Украине состоялись репатриационные мероприятия, в результате которых на территорию государства вернули тела (останки) 1000 погибших лиц, сообщила пресс-служба КШППВ в Telegram-канале 9 апреля.

По заявлению российской стороны, переданные тела принадлежат украинским военным. В то же время их личность должны установить украинские специалисты. Следователи правоохранительных органов вместе с экспертами системы МВД проведут необходимые экспертизы для идентификации репатриированных. После завершения этой процедуры тела погибших передадут семьям для надлежащего захоронения. Репатриационные мероприятия стали возможными благодаря совместной работе ряда государственных структур.

Відео дня

"Репатриационные мероприятия удалось провести по результатам совместной работы сотрудников Координационного штаба по вопросам обращения с военнопленными, Объединенного центра при СБ Украины, Вооруженных Сил Украины, МВД Украины, Офиса Уполномоченного Верховной Рады Украины по правам человека, Секретариата Уполномоченного по вопросам лиц пропавших без вести при особых обстоятельствах, ГСЧС Украины, других структур сектора безопасности и обороны Украины", - отметил КШППВ.

Отдельно было отмечено содействие Международного комитета Красного Креста в проведении этих мероприятий. Также КШППВ выразили благодарность личному составу Центрального управления ЦВС ГШ ВСУ и Объединенного центра обеспечения мероприятий ЦВС ВСУ. Именно эти подразделения осуществляют транспортировку репатриированных в определенные государственные учреждения, а также организуют передачу тел представителям правоохранительных органов системы МВД и судебно-медицинской экспертизы в системе Минздрава.

Напомним, что Украина уже неоднократно получала от России крупные партии тел погибших военных в рамках договоренностей о репатриации. В частности, в 2026 году также сообщалось о возвращении 1000 тел, которые, по заявлениям российской стороны, принадлежали украинским защитникам.

Ранее мы также информировали, что во время идентификации тел среди переданных Россией останков обнаруживали погибших военнослужащих РФ. Украинские специалисты фиксировали случаи, когда тела могли быть переданы с целью скрыть реальные потери российской армии.