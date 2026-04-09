Повернення полеглих: в Україну доставили 1000 тіл військових

Україна отримала тіла 1000 загиблих осіб у межах чергових репатріаційних заходів, проведених за участі Координаційного штабу з питань поводження з військовополоненими (КШППВ). За інформацією російської сторони, йдеться про українських військовослужбовців, однак остаточну ідентифікацію здійснюватимуть експертні установи після проведення всіх необхідних процедур.

За заявою російської сторони, передані тіла належать українським військовим. Водночас їхню особу мають встановити українські фахівці. Слідчі правоохоронних органів разом із експертами системи МВС проведуть необхідні експертизи для ідентифікації репатрійованих. Після завершення цієї процедури тіла загиблих передадуть родинам для належного поховання. Репатріаційні заходи стали можливими завдяки спільній роботі низки державних структур.

"Репатріаційні заходи вдалося провести за результатами спільної роботи співробітників Координаційного штабу з питань поводження з військовополоненими, Об’єднаного центру при СБ України, Збройних Сил України, МВС України, Офісу Уповноваженого Верховної Ради України з прав людини, Секретаріату Уповноваженого з питань осіб зниклих безвісти за особливих обставин, ДСНС України, інших структур Сектору безпеки та оборони України", - зазначив КШППВ.

Окремо було відзначено сприяння Міжнародного комітету Червоного Хреста у проведенні цих заходів. Також КШППВ висловили подяку особовому складу Центрального управління ЦВС ГШ ЗСУ та Обʼєднаного центру забезпечення заходів ЦВС ЗСУ. Саме ці підрозділи здійснюють транспортування репатрійованих до визначених державних установ, а також організовують передачу тіл представникам правоохоронних органів системи МВС і судово-медичної експертизи в системі МОЗ.

Нагадаємо, що Україна вже неодноразово отримувала від Росії великі партії тіл загиблих військових у межах домовленостей про репатріацію. Зокрема, у 2026 році також повідомлялося про повернення 1000 тіл, які, за заявами російської сторони, належали українським захисникам.

Раніше ми також інформували, що під час ідентифікації тіл серед переданих Росією останків виявляли загиблих військовослужбовців РФ. Українські фахівці фіксували випадки, коли тіла могли бути передані з метою приховати реальні втрати російської армії.