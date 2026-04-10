Во Владикавказе прогремел взрыв: над городом поднялся столб дыма (видео)

В российском городе Владикавказ, столице Республики Северная Осетия — Алания, прогремел взрыв. Российские власти заявили о взрыве на складском помещении.

По данным местного губернатора Сергея Меняйло, известно о раненых. Восемь человек были госпитализированы в больницы. Сколько всего пострадавших — пока неизвестно. О взрыве Меняйло сообщил в Telegram.

В то же время Telegram-канал "Supernova+" публикует видео с места событий. На них видно, что после взрыва над помещением склада поднялся столб дыма.

Автор канала также предполагал, что взорвался какой-то склад, по его мнению, могло быть похоже на пиротехнику.

Стоит отметить, что ночью в регионе был объявлен план "Ковер" из-за угрозы беспилотников. Из-за этого было возможно замедление мобильной связи и интернета.

Відео дня

Однако угроза была отменена в 6:54 по киевскому времени, тогда как первая информация о взрыве появилась в 12:30.

Напомним, что Украина с конца марта нанесла серии массированных ударов дронами по объектам в глубине России, что повлекло масштабные пожары и разрушения по меньшей мере в девяти регионах. Большинство пораженных целей связаны с нефтяной инфраструктурой, а в отдельных атаках могли участвовать сотни БПЛА.

Напомним, что в ночь на 9 апреля беспилотники массированно атаковали Краснодарский край РФ, где прозвучало не менее 20 взрывов в районе города Крымск. Под ударом могла оказаться военная авиабаза россиян.

Ранее мы также информировали, что руководитель Офиса президента Украины Кирилл Буданов допускает необходимость переговоров с Россией. Он считает, что удары по нефтяной инфраструктуре РФ могут существенно повлиять на переговорный процесс. По его словам, эти удары способны изменить позицию России.