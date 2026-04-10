У Владикавказі пролунав вибух: над містом піднявся стовп диму (відео)

У російському місті Владикавказ, столиці Республіки Північна Осетія —- Аланія, пролунав вибух. Російська влада заявила про вибух на складському приміщенні.

За даними місцевого губернатора Сергія Меняйла, відомо про поранених. Восьмеро людей були госпіталізовані до лікарень. Скільки загалом потерпілих — наразі невідомо. Про вибух Меняйло повідомив у Telegram.

Водночас Telegram-канал "Supernova+" публікує відео з місця подій. На них видно, що після вибуху над приміщенням складу здійнявся стовп диму.

Автор каналу також припускав, що вибухнув якийсь склад, на його думку, могло бути схоже на піротехніку.

Варто зазначити, що вночі в регіоні було оголошено план "Ковер" через загрозу безпілотників. Через це було можливе уповільнення мобільного зв'язку та інтернету.

Однак загроза була скасована о 6:54 за київським часом, тоді як перша інформація про вибух з'явилася о 12:30.

Нагадаємо, що Україна з кінця березня завдала серії масованих ударів дронами по об’єктах у глибині Росії, що спричинило масштабні пожежі та руйнування щонайменше у дев’яти регіонах. Більшість уражених цілей пов’язані з нафтовою інфраструктурою, а в окремих атаках могли брати участь сотні БПЛА.

Нагадаємо, що у ніч на 9 квітня безпілотники масовано атакували Краснодарський край РФ, де пролунало щонайменше 20 вибухів у районі міста Кримськ. Під ударом могла опинитися військова авіабаза росіян.

Раніше ми також інформували, що керівник Офісу президента України Кирило Буданов допускає необхідність переговорів з Росією. Він вважає, що удари по нафтовій інфраструктурі РФ можуть суттєво вплинути на переговорний процес. За його словами, ці удари здатні змінити позицію Росії.