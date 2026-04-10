Россия увеличила экспорт нефти, несмотря на атаки украинских дронов, — Reuters

Россия в начале апреля увеличила экспорт нефти через западные порты, в частности Приморск и Усть-Лугу в Балтийском море, несмотря на удары украинских дронов по нефтетерминалам и нефтеперерабатывающим заводам. Рост отгрузок в Балтийском регионе частично компенсировал перебои в Черном море после ударов по ключевым терминалам.

Экспорт сырой нефти из России из ее основных западных портов в начале апреля вырос по сравнению с мартом, несмотря на перебои с загрузкой, вызванные атаками украинских дронов на энергетическую инфраструктуру РФ, сообщило информационное агентство Reuters 10 марта.

В конце марта Украина усилила атаки дронов на российские порты экспорта нефти в Балтийском и Черном морях, а также на крупные российские нефтеперерабатывающие заводы. Это повысило для РФ риск сокращения добычи сырой нефти из-за перебоев в цепочках поставок экспорта и переработки.

Балтийские порты Приморск и Усть-Луга, а также черноморский порт Новороссийск, за первую неделю апреля загрузили около 2 миллионов баррелей сырой нефти в сутки по сравнению со средним показателем 1,9 миллиона баррелей в сутки в марте.

Наибольшая доля загрузок поступила из Приморска, который пострадал от атаки беспилотника ВСУ в конце марта, но вскоре после этого возобновил загрузки. Загрузка нефти в Усть-Луге была прекращена 25 марта после атаки украинского дрона и возобновлена только 6 апреля, что привело к минимальным поставкам из порта в начале месяца.

Российский черноморский порт Новороссийск частично возобновил загрузку нефти и топлива со своего терминала Шесхарис поздно в четверг после четырехдневного перерыва, вызванного атакой БпЛА.

Однако резкое увеличение загрузок в Приморске в апреле, а также высокие объемы экспорта из Новороссийска в начале месяца пока помогли компенсировать остановку экспорта из Черного моря.

Напомним, что украинские дроны снова атаковали порт Усть-Луга в Ленинградской области 7 апреля. Он является одним из ключевых узлов экспорта нефти и газа РФ. Это повлияло на стабильность поставок и создало дополнительные риски для российской энергетической инфраструктуры.

Ранее мы также информировали, что украинские силы нанесли удары по нефтяному терминалу в Новороссийске, в частности по объекту Шесхарис, который является одним из ключевых экспортных хабов РФ. В результате атаки возник масштабный пожар, а работу терминала временно останавливали.