Росія збільшила експорт нафти, попри атаки українських дронів, — Reuters

Росія на початку квітня збільшила експорт нафти через західні порти, зокрема Приморськ та Усть-Лугу в Балтійському морі, попри удари українських дронів по нафтотерміналах і нафтопереробних заводах. Зростання відвантажень у Балтійському регіоні частково компенсувало перебої у Чорному морі після ударів по ключових терміналах.

Експорт сирої нафти з Росії з її основних західних портів на початку квітня зріс порівняно з березнем, попри перебої з завантаженням, спричинені атаками українських дронів на енергетичну інфраструктуру РФ, повідомило інформаційне агентство Reuters 10 березня.

Наприкінці березня Україна посилила атаки дронів на російські порти експорту нафти в Балтійському та Чорному морях, а також на великі російські нафтопереробні заводи. Це підвищило для РФ ризик скорочення видобутку сирої нафти через перебої в ланцюгах поставок експорту та переробки.

Балтійські порти Приморськ та Усть-Луга, а також чорноморський порт Новоросійськ, за перший тиждень квітня завантажили близько 2 мільйонів барелів сирої нафти на добу порівняно із середнім показником 1,9 мільйона барелів на добу у березні.

Найбільша частка завантажень надійшла з Приморська, який постраждав від атаки безпілотника ЗСУ наприкінці березня, але невдовзі після цього відновив завантаження. Завантаження нафти в Усть-Лузі було припинено 25 березня після атаки українського дрона та відновлено лише 6 квітня, що призвело до мінімальних поставок з порту на початку місяця.

Російський чорноморський порт Новоросійськ частково відновив завантаження нафти та палива зі свого термінала Шесхаріс пізно в четвер після чотириденної перерви, спричиненої атакою БпЛА.

Однак різке збільшення завантажень у Приморську у квітні, а також високі обсяги експорту з Новоросійська на початку місяця поки що допомогли компенсувати зупинку експорту з Чорного моря.

Нагадаємо, що українські дрони знову атакували порт Усть-Луга в Ленінградській області 7 квітня. Він є одним із ключових вузлів експорту нафти та газу РФ. Це вплинуло на стабільність постачань і створило додаткові ризики для російської енергетичної інфраструктури.

Раніше ми також інформували, що українські сили завдали ударів по нафтовому терміналу в Новоросійську, зокрема по об’єкту Шесхаріс, який є одним із ключових експортних хабів РФ. Унаслідок атаки виникла масштабна пожежа, а роботу термінала тимчасово зупиняли.