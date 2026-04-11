В Одессе прогремели взрывы: россияне массированно атаковали город "Шахедами", поднялись пожары (видео)

В ночь на 11 апреля россияне атаковали Одессу "Шахедами", в результате чего в городе поднялся пожар. Известно о попадании в жилые дома и пожар в здании общежития.

Враг попал по частному дому в одном из районов Одессы. Об этом сообщил глава городской военной администрации Сергей Лысак.

"Враг атаковал город беспилотниками. Есть попадание в частный дом в одном из районов", — отметил чиновник.

Информация о других последствиях атаки уточняется. В городе продолжается воздушная тревога из-за угрозы новых ударов россиян.

Стоит отметить, что первые взрывы в Одессе прогремели около 00:30 часов, сообщали СМИ.

По состоянию на 01:10 часов, по данным мониторинговых каналов, на Одессу снова летели вражеские беспилотники из акватории Черного моря. OSINT-каналы предупредили о движении не менее 10 "Шахедов" курсом на город.

Через несколько минут количество вражеских БпЛА в направлении Одессы возросло до 20, информировали мониторинговые каналы.

В МВА около 02:00 часов сообщили о следующих последствиях вражеской атаки на Одессу. Сергей Лысак рассказал, что пылает еще один жилой дом в одном из районов, а также поднялся пожар на крыше общежития.

Информации о пострадавших или погибших в результате атаки на момент публикации не поступала.

Напомним, поздно вечером 10 апреля ВС РФ атаковали "Шахедом" жилой многоэтажный дом в Сумах, в результате чего вспыхнул пожар. Власти сообщили о пострадавших.

В Одесской области в результате атаки россиян 10 апреля был поврежден резервуар в порту: произошла утечка масла.