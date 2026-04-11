В Одесі пролунали вибухи: росіяни масовано атакували місто "Шахедами", здійнялися пожежі (відео)
У ніч на 11 квітня росіяни атакували Одесу "Шахедами", внаслідок чого у місті здійнялася пожежа. Відомо про влучання у житлові будинки та пожежу у будівлі гуртожитку.
Ворог поцілив по приватному будинку в одному з районів Одеси. Про це повідомив голова міської військової адміністрації Сергій Лисак.
"Ворог атакував місто безпілотниками. Є влучання в приватний будинок в одному з районів", — зазначив посадовець.
Інформація про інші наслідки атаки уточнюються. У місті триває повітряна тривога через загрозу нових ударів росіян.
Варто зазначити, що перші вибухи в Одесі пролунали близько 00:30 години, повідомляли ЗМІ.
Станом на 01:10 годину, за даними моніторингових каналів, на Одесу знову летіли ворожі безпілотники з акваторії Чорного моря. OSINT-канали попередили про рух щонайменше 10 "Шахедів" курсом на місто.
Через кілька хвилин кількість ворожих БпЛА у напрямку Одеси зросла до 20, інформували моніторингові канали.
У МВА близько 02:00 години повідомили про наступні наслідки ворожої атаки на Одесу. Сергій Лисак розповів, що палає ще один житловий будинок в одному з районів, а також здійнялася пожежа на даху гуртожитку.
Інформації щодо постраждалих чи загиблих внаслідок атаки на момент публікації не надходила.
Нагадаємо, пізно ввечері 10 квітня ЗС РФ атакували "Шахедом" житловий багатоповерховий будинок у Сумах, внаслідок чого спалахнула пожежа. Влада повідомила про постраждалих.
На Одещині внаслідок атаки росіян 10 квітня було пошкоджено резервуар у порту: стався витік олії.